【探病安排】醫管局周五起放寬探訪安排　低風險病人可每日探1小時

▲ 醫管局周五起放寬探訪安排，低風險病人可每日探1小時。（資料圖片）

醫管局今日（28日）宣布，因應本地疫情最新發展，26間公立醫院的非急症病房及部門會由9月30日起調整探訪安排（詳情見表）。在新安排下，感染風險較低的病人，每天可獲安排一次一小時探訪，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病。

醫管局發言人表示，在考慮整體疫情和病房運作等因素後，醫管局會以風險為本，分階段調整公立醫院探病安排，盡量方便家屬探望住院病人。

在新安排下，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人，或60歲或以上已接種最少兩劑新冠疫苗的病人或曾經確診新冠並完成已接種最少一劑新冠疫苗的病人，每天可獲安排一次1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人，上限為三位已登記的訪客。

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種兩劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排兩次各1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探訪。

醫院職員將聯絡家屬解釋個別病人的探訪安排及預約，家屬無須另行聯絡醫院。所有探訪人士須在探訪前提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，同時必須符合「疫苗通行證」的相關要求。

訪客在前往醫院前須透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」，填寫探訪資料及閱讀探訪須知。完成後，系統會發出二維碼予訪客。訪客須出示此二維碼予病房職員查閱。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠