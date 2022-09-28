【狼群】張晉零下30度拍打戲埋搏到盡　李治廷克服畏高58米外牆滑下

▲ 《狼群》

由張晉、李治廷及蔣璐霞主演的動作電影《狼群》充滿大量動作及爆破場面，3位演員亦當然不錫身多場親身上陣。在戲中演出僱傭兵隊長老刁的張晉，當然亦更加搏到盡，弄得混身是傷但認為絕對值得，十分敬業。

此片早前於內地上映時，很多觀眾都表示張晉將隊長這個角在戲中演得淋漓盡致，感覺像是附身於角色中。

張晉指，他本身與角色是真的有點相似：「戲內的角色將很多東西都放在心裡，他說話表面的意思可能跟他想要表達的未必是一致的，他更多時候是用行動去表達，所以跟我本人有一點像似。」

▲ 張晉

張晉接受特訓

對於在戲中很多親身上陣的場面，受傷也是免不了，張晉稱每拍一部戲都會有不同程度的受傷：「拍動作電影，沒有那部戲是可以完整一點傷都沒有，那不可能。」

張晉第一次接觸軍事類動作電影，更特意提前進入劇組，在軍事顧問的指導下，深入學習這個僱傭兵職業的工作內容，包括訓練使用槍械、運用戰術等。

電影裡展現沙漠狙擊、室內槍戰、近身肉搏、街頭追擊等多種作戰模式。被問到哪場戲最難？張晋直言對演員來說是近身肉搏：「因爲天氣太冷了。電影在新疆拍攝3個月，有時候從晚上拍到第二日凌晨，又是在零下30度下拍打戲，對體能要求特別高。」

▲ 李治廷

李治廷不錫身上陣

李治廷也是首次接觸這類軍事動作電影，拍攝前特意穿上負重衣做體能，期望以最佳狀態演出。戲中李治廷也不錫身親身上陣：「這不是功夫片，很多場面要追車、在行駛的車上打鬥等，我覺得演出這些場面的難度比真實面對面打鬥更難。」

說到其中一場最難忘的場面，一定是戲中一場在圖書館頂樓沿外牆邊打鬥邊滑下的場面！「那個鏡頭真的挺可怕，我本身是有點畏高，那個圖書館外牆有58米高吧，是有點害怕但還是想自己完成這場面。」

