【將軍澳交通】將藍隧道、跨灣橋即將通車　黃偉綸：工程進入最後階段

▲ 隧南隧道、跨灣橋即將通車。（黃偉綸Facebook圖片）

將軍澳藍田隧道及跨灣連接路是將軍澳居屋等候已久的基建，財政司副司長黃偉綸和運輸及物流局長林世雄今日指，工程進入最後階段，意味將南隧道及跨灣橋通車在即。

黃偉綸及林世雄日前「行孖咇」，視察了跨灣橋的工程進度。黃偉綸指，將南隧道及跨灣橋已進入最後施工階段，對兩項基建早日落成充滿期待，相信能改善市民交通。

他又指，將軍澳跨灣連接路是香港首條同時具備行車道路、單車徑及行人路的海上高架橋，其中單車徑將與將軍澳灣沿岸的單車徑連接，組成總長度約5公里的沿海單車環線。跨灣連接路雙拱鋼橋的外觀設計以「活力無限」為主題，相信日後會成為市民一個全新的「打卡」熱點。

運輸及物流局長林世雄則指，將軍澳藍田隧道及跨灣連接路工程進入最後階段，對兩項基建今年同步開通，十分期待。

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責任編輯：陳梓蔚