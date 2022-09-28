【強制檢測】65處納強檢 涉將軍澳帝景灣、日出康城、何文田俊民苑等
社會 21:29 2022/09/28
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月22日至9月28日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月29日或9月30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
53個陽性檢測個案曾到訪的地點
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 將軍澳寶林邨寶仁樓
- 將軍澳叠翠軒2座
- 將軍澳天晉星鑽海
- 將軍澳日出康城MALIBU 2A 及 2B 座
- 藍田興田邨恩田樓
- 藍田滙景花園14座
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 油塘油美苑瀅美閣
- 牛頭角彩盈邨盈安樓
- 九龍灣彩興苑彩蕎閣
- 九龍灣啟業邨啟樂樓
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
- 新蒲崗采頤花園7座
- 石硤尾白田邨麗田樓
- 慈雲山慈康邨康潤樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
- 粉嶺景盛苑俊景閣
- 上水彩蒲苑彩晶閣
- 沙田乙明邨明恩樓
- 沙田駿景園9座
- 沙田愉田苑愉逸閣
- 沙田田園閣 2 座
- 大圍美林邨美槐樓
- 大圍海福花園福熹閣
- 大埔廣福邨廣惠樓
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 葵涌祖堯邨啟恆樓
- 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
- 葵涌葵涌邨春葵樓
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 青衣藍澄灣 1 座
- 荃灣灣景花園 2 座
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 長沙灣麗翠苑麗棋閣
- 紅磡家維邨家安樓
- 何文田俊民苑文斌閣
- 旺角新填地街595號MOD 595
- 屯門大興邨興昌樓
- 屯門景新臺1座
- 屯門田景路33號兆隆苑
- 元朗朗屏邨繡屏樓
- 天水圍天瑞一邨瑞國樓
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 柴灣富景花園10座
- 北角栢景臺1座
- 香港仔香港仔中心海瑚閣
- 東涌海堤灣畔1座
- 東涌富東邨東埔樓
12個污水樣本檢測呈陽性的地點
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利褔樓高座及低座
- 屯門富健花園9座
- 屯門富健花園8座
- 赤柱龍德苑至德閣
- 赤柱龍德苑承德閣
- 將軍澳帝景灣 6 座
- 將軍澳帝景灣 7 座
- 將軍澳帝景灣 8 座
- 何文田欣圖軒 3 座
- 何文田俊民苑文明閣
- 何文田俊民苑文蘭閣
- 何文田俊民苑文愛閣
【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃悅晴