【強制檢測】65處納強檢　涉將軍澳帝景灣、日出康城、何文田俊民苑等

▲ 65處納強檢。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月22日至9月28日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月29日或9月30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

53個陽性檢測個案曾到訪的地點

將軍澳彩明苑彩貴閣

將軍澳厚德邨德裕樓

將軍澳寶林邨寶仁樓

將軍澳叠翠軒2座

將軍澳天晉星鑽海

將軍澳日出康城MALIBU 2A 及 2B 座

藍田興田邨恩田樓

藍田滙景花園14座

油塘油麗邨逸麗樓

油塘油美苑瀅美閣

牛頭角彩盈邨盈安樓

九龍灣彩興苑彩蕎閣

九龍灣啟業邨啟樂樓

觀塘安泰邨豐泰樓

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

新蒲崗采頤花園7座

石硤尾白田邨麗田樓

慈雲山慈康邨康潤樓

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

粉嶺景盛苑俊景閣

上水彩蒲苑彩晶閣

沙田乙明邨明恩樓

沙田駿景園9座

沙田愉田苑愉逸閣

沙田田園閣 2 座

大圍美林邨美槐樓

大圍海福花園福熹閣

大埔廣福邨廣惠樓

大埔頌雅苑頌善閣

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

葵涌祖堯邨啟恆樓

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

葵涌葵涌邨春葵樓

葵涌石籬二邨石榮樓

青衣藍澄灣 1 座

荃灣灣景花園 2 座

長沙灣凱樂苑凱莎閣

長沙灣麗翠苑麗棋閣

紅磡家維邨家安樓

何文田俊民苑文斌閣

旺角新填地街595號MOD 595

屯門大興邨興昌樓

屯門景新臺1座

屯門田景路33號兆隆苑

元朗朗屏邨繡屏樓

天水圍天瑞一邨瑞國樓

天水圍天恒邨恒貴樓

柴灣富景花園10座

北角栢景臺1座

香港仔香港仔中心海瑚閣

東涌海堤灣畔1座

東涌富東邨東埔樓

12個污水樣本檢測呈陽性的地點

鴨脷洲鴨脷洲邨利褔樓高座及低座

屯門富健花園9座

屯門富健花園8座

赤柱龍德苑至德閣

赤柱龍德苑承德閣

將軍澳帝景灣 6 座

將軍澳帝景灣 7 座

將軍澳帝景灣 8 座

何文田欣圖軒 3 座

何文田俊民苑文明閣

何文田俊民苑文蘭閣

何文田俊民苑文愛閣

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責任編輯：黃悅晴