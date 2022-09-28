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【強制檢測】65處納強檢　涉將軍澳帝景灣、日出康城、何文田俊民苑等

社會 21:29 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

65處納強檢。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月22日至9月28日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月29日或9月30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

53個陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 將軍澳彩明苑彩貴閣
  • 將軍澳厚德邨德裕樓
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓
  • 將軍澳叠翠軒2座
  • 將軍澳天晉星鑽海
  • 將軍澳日出康城MALIBU 2A 及 2B 座
  • 藍田興田邨恩田樓
  • 藍田滙景花園14座
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 油塘油美苑瀅美閣
  • 牛頭角彩盈邨盈安樓
  • 九龍灣彩興苑彩蕎閣
  • 九龍灣啟業邨啟樂樓
  • 觀塘安泰邨豐泰樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
  • 新蒲崗采頤花園7座
  • 石硤尾白田邨麗田樓
  • 慈雲山慈康邨康潤樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
  • 粉嶺景盛苑俊景閣
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 沙田乙明邨明恩樓
  • 沙田駿景園9座
  • 沙田愉田苑愉逸閣
  • 沙田田園閣 2 座
  • 大圍美林邨美槐樓
  • 大圍海福花園福熹閣
  • 大埔廣福邨廣惠樓
  • 大埔頌雅苑頌善閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 葵涌祖堯邨啟恆樓
  • 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
  • 葵涌葵涌邨春葵樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 青衣藍澄灣 1 座
  • 荃灣灣景花園 2 座
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 長沙灣麗翠苑麗棋閣
  • 紅磡家維邨家安樓
  • 何文田俊民苑文斌閣
  • 旺角新填地街595號MOD 595
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 屯門景新臺1座
  • 屯門田景路33號兆隆苑
  • 元朗朗屏邨繡屏樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞國樓
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 柴灣富景花園10座
  • 北角栢景臺1座
  • 香港仔香港仔中心海瑚閣
  • 東涌海堤灣畔1座
  • 東涌富東邨東埔樓

12個污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利褔樓高座及低座
  • 屯門富健花園9座
  • 屯門富健花園8座
  • 赤柱龍德苑至德閣
  • 赤柱龍德苑承德閣
  • 將軍澳帝景灣 6 座
  • 將軍澳帝景灣 7 座
  • 將軍澳帝景灣 8 座
  • 何文田欣圖軒 3 座
  • 何文田俊民苑文明閣
  • 何文田俊民苑文蘭閣
  • 何文田俊民苑文愛閣

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責任編輯：黃悅晴

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