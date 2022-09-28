【猝死意外】六旬翁倒斃紅磡站殘廁　家屬不滿港鐵調查「含糊處理」擬提民事訴訟

▲ 死者家屬對於港鐵的回覆表示不滿。(曾耀輝攝)

一名六旬翁今年7月20日倒斃在港鐵紅磡站，事後家屬質疑港鐵搜救不力，港鐵其後就事件展開內部調查。死者家屬今日(28日)收到港鐵回覆，但不滿港鐵就事件的多個關鍵疏忽位置「含糊處理」，認為港鐵不重視事件，考慮入稟向港鐵作民事訴訟。

協助死者家屬的民主黨油尖旺區議會區議員朱子洛今公開港鐵的回覆，港鐵經調查後認為當日的處理、跟進以及溝通方面確有不足之處，為此感到十分抱歉。死者家屬批評，港鐵公司將責任推卸給清潔工，巡邏及處理車站事故是站務主任的工作和責任，而港鐵職員在事件中並無尋遍站內所有洗手間，但家屬稱當天職員曾再三向家屬確認已尋遍所有洗手間，涉嫌誤導家屬，然而港鐵的回覆並無提及此關鍵疏忽。

家屬又質疑，港鐵事發後匆匆維修肇事無障礙洗手間的緊急求助掣系統，事前有否通知機電工程署及警方，有消滅證據之嫌。家屬指，已給港鐵足夠時間調查處理，但於8月中最後一次會談時，感到港鐵一直推卸責任，因此家屬已向港鐵發出律師信。而港鐵至今近一個月仍未有回覆，家屬考慮入稟作民事訴訟。

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責任編輯：蘇文軒