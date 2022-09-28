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【免針紙案】7涉案醫生被逐衞生署資助計劃　不得再為市民打疫苗及發免針紙　

社會 22:24 2022/09/28

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】7涉案醫生被逐衞生署資助計劃，不得再為市民打針及發免針紙　

至今7名私家醫生疑濫發免針紙被捕，衞生署今（28日）表示，正收回已向其發放的新冠疫苗，他們不能繼續為市民打針，同時亦已停止相關醫生在署方其他資助計劃（其他疫苗資助計劃和長者醫療券計劃等）下的資格，他們不能再簽發醫學豁免證明書作疫苗通行證之用。醫務衞生局和衞生署亦已將個案轉交香港醫務委員會跟進。

衞生署再次提醒私家醫生提升接種率對鞏固有效的防疫屏障的重要性。衞生署向醫生發出的指引已詳細列明不適合接種疫苗的醫學原因。醫生只應在證實相關人士並不適合接種本港現時提供的克爾來福疫苗和復必泰疫苗後，方可發出醫學豁免證明書。

在考慮簽發醫學豁免證明書時，醫生必須參考衞生署指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

​政府指會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況、違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，定當嚴肅處理，把相關資料轉交香港醫務委員會及執法部門跟進。

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記者：鄧凱文

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