多名重量級國際財金機構巨頭　允出席11月香港國際金融峰會

▲ 港府本周一起，放寬入境檢疫至「0+3」，完全取消強制酒店隔離，抵港後首3日的居家醫學監測期間，已經可以外出。（經濟日報資料圖片）

闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」，今天起開始售票，鐵定11月4至6日開波；同在11月初舉行的香港國際金融投資峰會，最新情況又如何？據了解，不少重量級的國際財金機構巨頭，已答應出席！

財政司司長陳茂波早於今年3月，已預告11月初將在港同時舉行兩大盛事，一是國際金融領袖投資峰會，二是國際七人欖球賽，可讓來港的環球及內地金融機構高層順道觀賽，親身了解香港情況，以增加信心。

其中，由金管局主辦的香港國際金融領袖投資峰會，近百名國際財金機構巨頭獲邀來港，可說是香港財金界一大盛事，亦是為香港復常的「省招牌」之作。

據悉，金管局早已向這些國際財金機構巨頭發出邀請，但香港之前的嚴格入境措施，包括7天酒店隔離，令這些財金巨頭對於是否來港出席有所猶疑，因為對這些財金巨頭來說，分分鐘都是錢，無人會願意在酒店隔離7天；但若獲港府以特殊豁免方式入境，又怕遭外間批評。

不過，港府本周一起，放寬入境檢疫至「0+3」，完全取消強制酒店隔離，抵港後首3日的居家醫學監測期間，已經可以外出，僅未能進入受「黃碼」限制的指定處所；而且，港府隨時在10月，就宣布進一步放寬入境到「0+0」，

最新消息是，不少重量級的巨頭已答應來港出席峰會，包括滙豐行政總裁祁耀年（Noel Quinn）、渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）、摩根士丹利行政總裁James Gorman、花旗行政總裁Jane Fraser等。

香港作為國際金融中心，因嚴格防疫措施，被對手新加坡搶了不少生意，今次邀請這些跨國金融企業巨頭來港，正好讓他們親自體會香港逐步恢復活力。

其實，香港11月初還有一個「金融科技周」，與新加坡的金融科技節「撞期」，聞說新加坡更想國際參加者二選一，顯然是搶客。消息人士表示，香港現在落實了「0+3」入境政策，有利爭取更多嘉賓來港參加科技周，港府當然乘機加大力度去推廣。

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