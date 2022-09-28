【共融社會】尖沙咀清真寺裝九巴優惠站　歡迎港人認識伊斯蘭教

▲ 尖沙咀清真寺加裝九巴優惠站。（資料圖片）

位於尖沙咀的九龍清真寺歷史猶久，大多市民都只是路過而未曾進入，九巴最新在寺內安裝「九巴優惠站」，為市民提供一個認識伊斯蘭教的誘因。

有份推動九巴安裝「優惠站」的平機會委員、香港回教信託基金總會榮譽顧問利哲宏（Rizwan Ullah）指，過去不少人對清真寺、伊斯蘭教、南亞裔人士均既誤解和既定印象，今次與九巴合作在寺內加裝「優惠站」，是希望市民知道他們亦歡迎市民了解和接觸他們的宗教文化，「看似是很簡單的改變，但我們希望能帶來更多的正面效果。」

清真寺歡迎市民進入，但仍要遵守寺內規矩，利哲宏表示，市民入內時最重要留意2點，

入寺前要脫鞋

按照伊斯蘭宗教習俗，穆斯林在禮拜時手部、膝部及腳部都會觸碰地面，清真寺的內部範圍一般都會鋪上地毯。因此，不論進入者是否穆斯林，都須脫下鞋子後方可進入清真寺內部。

衣著要樸素

如為非穆斯林參觀人士，進入清真寺時不應穿着背心、短褲、短裙等暴露身體較多部位的衣物。利哲宏提醒，即使是男性，進寺時衣著亦要樸素。

▲ 香港回教信託基金總會榮譽顧問利哲宏（Rizwan Ullah）。（受訪者圖片）

被問及會否擔心進出清真寺的人流增加，影響其他穆斯林生活？利哲宏坦言這是「happy problem」，他認為只要能鼓勵港人多了解伊斯蘭教，仍是值得高興。

他又指，雖然寺內並非所有區域均會開放，但市民仍可在指定範圍內欣賞寺內建築特色和拍照留念。

過去多次關注少數族裔議題的立法會議員林琳指，坊間對南亞裔人士多有誤會，但其實他們很友善，亦願意接納他人，希望九巴加裝「優惠站」，能成為推動種族共融的契機；「疫情前九龍清真寺不時舉辦導賞團，希望港人日後能多參與，了解在香港的不同宗教和文化。」

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記者：陳梓蔚