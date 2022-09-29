【好人好事】8旬輪椅婆婆迷路險衝出馬路　順豐哥哥及時拉回護送回家

▲ 有8旬輪椅婆婆險衝出馬路，幸得順豐哥哥及時拉回。

早前有順豐速遞員用手推車載一名行動不便的老伯，好人好事引來社會迴響，這名速遞員更獲公司頒發一萬元獎金以示嘉許。日前有網民分享，在荔枝角目擊有8旬輪椅婆婆迷路，險些衝出馬路，幸好一名順豐哥哥及時將她拉回，並護送她回家。

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耐心溝通推輪椅送回家

本周二（27日）facebook群組「屯門友」代一名街坊發帖文，表示晚上約8時在荔枝角青山道附近，見到一名坐著電動輪椅、頭髮斑白的婆婆在街上遊蕩，更差點發生意外︰

我見佢操控得好論盡，仲爭啲衝出馬路，好彩期間突然有位順豐制服嘅哥哥衝出嚟，一手拉住咗婆婆嘅輪椅，避免佢衝左出去。

他們查問後得知婆婆已經84歲，不認得回家的路，網民讚賞順豐哥哥「好耐心咁樣同婆婆溝通」。後來婆婆拿出一張卡，上面寫有她兒子的電話，順豐哥哥致電其子，得知婆婆的住址，因而「話要由青山道推婆婆返去喺李鄭屋嘅屋企」。網民指自己拖住小朋友未能幫忙，認為順豐哥哥值得讚揚。

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網民籲勿陰謀論

不少網民都讚揚順豐哥哥的舉動，留言「好人心善一生平安」、「順豐哥哥好好人」。可是也有網民質疑最近有不少順豐員工行善，不知是巧合還是想博取公司頒發獎金，表示「又係順豐哥哥，呢排好鍾意做好事」、「又想拎$10,000獎金」、「獎金！」。另一方面，有網民力指勿陰謀論。

速遞員連番好人好事

早前有網民在社交平台群組分享一名年輕的順豐速遞員，在烈日當空下用手推車載住一名行動不便的老伯的照片，帖文曝光後令大批港人倍感窩心。老伯家人從新聞報道得知事件後，孫女代父親發文向街坊尋找該名速遞員的聯絡以作答謝。而順豐官方稱許事件中的林姓員工，嘉許稱見義勇為、樂於助人，獲頒發港幣一萬元獎金。其後再有一名中年順豐速遞員穿上制服，扶住一名彎腰、駝背的老伯伯過馬路。

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責任編輯︰王明芳