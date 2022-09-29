【MIRROR演唱會】12子紅館騷事故距今兩個月　舞者撰文抒發感受促盡快交代事件

▲ MIRROR演唱會舞蹈員撰文促請交代事件。

MIRROR演唱會在7月28日晚上演出發生墮屏熒意外，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷，現時仍在留醫。

昨晚（9月28）是慘劇發生到今兩個月的日子，有份參與MIRROR演唱會的舞蹈員紛紛在個人社交平台發文，當中「方方」方芷欣和莫家琪都撰文抒發感受，並希望有關當代能給予一個交代。

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望能彰顯公義

當中，舞者方芷欣（方方）在個人IG首先寫道：

28/09/2022

記得上秀慧既戲劇課，有一堂既exercise叫我地拎最珍貴既（嘅）物件返黎分享。我當時拎左（咗）我人生第一次踏上紅館四面台既（嘅）後台pass。對於熱愛跳舞熱愛表演既（嘅）人，能夠係紅館做show係夢想係目標，努力左（咗）咁多年，我終於做到啦。其中有一首歌，我地（哋）只需要訓係地下到，當時望住紅館既（嘅）天花板，比（俾）萬幾個觀眾圍住，我第一次感受到咁震撼既（嘅）力量。我同自己講，一定要好好咁珍惜我擁有既機會，珍惜每一次表演，係我對自己既（嘅）承諾；果份興奮喜悅，夾雜住第一次做紅館show不安緊張既（嘅）感覺，過左（咗）咁多年都仲好清晰，因為對於我黎（嚟）講，呢一日真係好重要。

然後她感慨續稱：

我知道夢想未完，除左（咗）踏足紅館，我更想做一位專業，好既表演者。 久而久之，呢份承諾，呢份追求，養成一種壞習慣：盡做。

即使休息唔夠，身體攰到去極限，盡做。

跳到受傷，每日開show前要搽大量按摩膏包實晒黎（嚟）止痛，盡做。

遇到當dancer唔係人既（嘅）production, 為（咗）個show，盡做。

因為唔盡做，被指責唔專業（嘅）就係你。

如果當刻既（嘅）你同我，有一絲勇氣去推翻所有業內（嘅）bug，呢件事係咪可以有唔同既（嘅）結果，大家可以齊齊整整做完個show，一齊去慶功去玩去飲酒。

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她表示有很多事情自己都從沒想過，

我從來無諗過，good show原來唔止係一份祝福，係祈求。 我從來無諗過，原本擁有夢想既（嘅）地方，同一樣既天花，可以一夜之間變成惡夢。 我從來無諗過，我會害怕紅館呢個地方。 我同Mo係做紅館show認識。超貪靚既（嘅）佢，以前成日比我地（哋）拉入女仔堆傾女人野；佢係同我最似樣既（嘅）男仔，我地既（嘅）名都係疊字，都係咁瘦，都係長頭髮，就算我最好既（嘅）朋友有時都會認錯我地既（嘅）背影然後大笑一餐。果兩三年幾乎每日痴住大家一齊做野（嘢）一齊排舞一齊走埠，去過好多地方一齊飲飲食食，有過好多回憶。 呢兩個月，佢每日見到既（嘅）畫面淨係天花板。往後有一段好長既（嘅）時間，佢既（嘅）視線都只有天花板。一個平常人都未必能夠接受，何況係我咁貪靚跳舞咁叻既朋友。呢個災難，對佢既生活帶黎（嚟）摧毁性轉變，佢自己同佢身邊既（嘅）人都好叻，每一日都調整自己心態去面對佢地根本唔應該要面對既現實。我個心好痛好痛，好多疑問，點解我朋友要受呢啲苦，我好掛住好掛住佢。

然後她提問：

邊個可以行出黎解答我地既疑問？

點解唔可以比傷者一份應有既尊重？ 你或者不能理解，呢件事件令到好多野黎到我地面前變得好難解決好難面對，但當我朋友咁努力既（嘅）時候，又有咩資格話自己好難呢⋯ 一個交代好難嗎？

一句誠懇既（嘅）公開道歉好難嗎？ 希望呢個地方仍然能夠容納希望。

希望呢個地方仍然能夠彰顯公義。 我只希望我朋友一切安好。 #MOmentwemade

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等一個交代

舞者莫家琪憶述往事：

兩個月前 影片攝於事發前一星期…

那天晚上零晨完成排練後，為了希望各人都可以爭取時間休息，我們安排每一Part只留下一男一女換上Costume ，其餘的就盡快回家。

雖然身體疲憊不堪，但我們仍在苦中作樂。

他說：[SoChing應該已經回到家中等我了。]

我們還笑說: [你回到家應該看見她在吃杯麵！]

對的，她仍在家等他，只是每天茶飯不思夜不能寐的等他回來。 事發後一段日子，當我收到這段片，眼淚不自覺流下，因為實在好久沒有聽到他的聲音了。我哭著說: [幸好你們有拍下來!]

那時候的我們，笑得很簡單很開心。

那時候的他，怎會想到自己現在只能躺在床上看著天花板。

那時候的我，怎會想到現在會如此的無助及痛苦。

她感慨道：

曾經

我們都十分期待他們的第一個紅館演唱會…

和我一起工作多年感情深厚的夥伴、閨蜜、青梅竹馬的好朋友、家人般的摯友等等都分別參與其中，大家能夠在同一個舞台演出是多麼難得的事情。

然而一夜間，把各人的努力及付出毁於一旦… 從前，因為喜歡舞台、喜歡表演、喜歡觀眾們的歡呼聲所以慢慢踏上Dancer這條路。當親眼目睹好友在嚮往的舞台上被擊中後，便慢慢開始質疑這一切。

究竟下一次要花多少氣力才有勇氣再次踏上紅館舞台？

她續說：

兩個月…

我們還在等

一個原因

一個交代

一份尊重

一個希望 我們還在等你回家 #MOmentwemade

#imissu #wemissu