【寵妻狂魔】大S繼「剝蝦論」後公主病再升級？　一句Oppa具俊曄即抱老婆去廁所

▲ 大S繼「剝蝦論」後公主病再升級？一句Oppa具俊曄即抱老婆去廁所。

台灣女星大S（徐熙媛）曾在內地節目時發表過「剝蝦論」，指一定要男生為她剝殼才會吃蝦一事，被指有「公主病」。身邊男伴已經由汪小菲換成韓國「酷龍」成員具俊曄的大S，近日被妹妹小S（徐熙娣）爆料，指大S會向姐夫撒嬌，在家裡想到任何一個地方，都會由具俊曄化身其雙腿、抱著她前往目的地。

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小S昨日（28日）於台灣出席代言活動，期間提到胞姊大S下月迎來46歲生日，她笑指大S已經警告大家包括姐夫具俊曄不要為她大肆慶祝，簡單吃飯就可以，而且絕對不要看到蛋糕。

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接著她再爆料，指大S平日喜愛躺在床上煲劇，「寵妻狂魔」具俊曄一聽到老婆撒嬌，就會馬上走到她身邊抱起她：「以前她還可以憑自己雙腿走到廁所，現在只需叫一聲『Oppa』，一副不會動的模樣，姐夫就會把她抱起來送到各個地方，包括上廁所。」小S笑謂打算要送護腰套裝給姐夫。

剝蝦論

大S曾在內地節目《幸福三重奏》中，講到從小到大都是由爸爸幫她剝蝦殼，自從他離世後就不再吃蝦：「我媽告訴我，吃蝦一定要男人幫忙剝，所以我嫁給汪小菲之後，他如果幫我剝我就吃。」

她的言論被外界批評她有公主病，當時的丈夫汪小菲還代她出頭：「她老公願意给她剝蝦怎麼了，生了兩個健康的寶貝，走了一趟鬼門關還不能讓老公剝蝦啦？」

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被指是「媽寶」？

不過具俊曄曾被翻出「黑歷史」，他曾在綜藝節目中分享，未婚前與年過70的母親同住，媽媽每日照顧其居飲食，更為年過半百、現年53歲的兒子挑魚骨，具俊曄因而被指是「媽寶」。