【藐視法庭】假扮外訪棄保潛逃藐視法庭罪成　許智峯被判囚3年半

▲ 前立法會議員許智峯。（資料圖片）

前立法會議員許智峯准保釋前往丹麥外訪後宣布流亡，律政司指許蓄意以虛假文件誤導法庭及警方涉藐視法庭，高院法官早前於許缺席聆訊下裁定藐視法庭罪成，押後至今（29日）早作出判刑。法官指許精心策劃騙局，從而破壞公眾對司法系統信心，其行為不但鄙視刑事司法系統，更等同干犯妨礙司法公正罪，考慮到案件嚴重性，以及許毫無悔意，判監3年半。



申請人律政司；答辯人許智峯。許今沒有出席聆訊，亦沒有法律代表應訊。法官陳慶偉判刑時指總結案情指，答辯人從外國政治組織獲得虛假邀請信及行程，藉此欺騙警方及法庭，於區域法院獲得保釋，從而離港及逃避司法程序。法官形容騙局由答辯人精心策劃，結果破壞公眾對司法公義信心，其行為不但鄙視刑事公義系統，更等同干犯妨礙司法公正罪。



法官於考慮刑期時，參考了區域法院一宗案例，該案女被告為令法庭批准其離港限制，以虛假文件誤導其代表律師及法庭，最終被控以妨礙司法公正罪，經審訊後被判監3年半。法官指本案答辯人雖然並非被控妨礙司法公正罪，惟事實與案例相近。



法官考慮到案件嚴重性，尤以答辯人使用虛假文件，其潛逃後果影響司法公義系統，加上考慮到以往藐視法庭案例判刑後，法官認為適當刑期為3年半，基於答辯人沒有悔意，判監3年半，兼須支付訟費，以彌償基準計算。



根據早前庭上陳詞指，答辯人於2020年11月25日蓄意向警方提供虛假資料，離港潛逃到外地，獲准於同月30日離港。根據答辯人社交媒體Facebook貼文及報章訪問內容，答辯人早於2020年9月已計劃潛逃，透過政治人物協助下提供虛假行程。



及至同年12月3日，答辯人於Facebook貼文宣布流亡及暫別香港，而丹麥的保守黨青年委員會前主席Storgaard稍後接受訪問時，亦披露了有關逃亡計劃。



法官早前於判決時指，答辯人向法庭呈交前往丹麥的文件及電子機票後獲准離港， 答辯人向警方及法庭提供虛假文件，旨在逃避法庭程序，早有計劃逃離司法管轄區，答辯人不單違反保釋條件及承諾，更令法庭程序中止和延誤，其行為干預及妨礙司法公義，損害公眾對司法公義之信心，裁定藐視法庭罪成。律政司早前指答辯人的行為嚴重干預司法公義，其面對的4宗刑事案件程序中止，要求判以年計刑期。

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記者：林育慧