【精明果粉】76折買256GB iPhone 14 Pro Max　兼免食貴plan

每年新iPhone上市，果粉全力搶貨之餘，更會展開一場格價大戰，誓要買得精明。今年iPhone 14系列極受追捧，當中iPhone 14 Pro Max在官網貨期更要等足一個月。想早點將機王到手，上台出機可能是另一出路，今年網絡商推出淨機折扣，76折就可以入手熱搶的256GB iPhone 14 Pro Max，兼且無需硬食貴月費計劃！



月費$228即享$2,500出機折扣



一直以來，上台出iPhone都會諗起貴月費，今年玩法有變，以3香港為例，只需用$228的5G SIM月費計劃，即有$2,500淨機折扣，仲額外加賞18,000易賞錢積分，可以用來換iPhone 14配件、交台費或者去超市購物。以最搶手的256GB iPhone 14 Pro Max為例，只需76折就買得到，如此優惠在官網的確難以見到。補充一句，$228月費計劃已有60GB本地數據，對不少用家都應該足夠。

高用量計劃機價即減$7,500



若果自問是機不離手，經常用iPhone睇片追劇，每月數據量自然要多一點，3香港的$598組合計劃每月有300GB本地數據，用來瘋狂煲劇睇IG都夠用有餘，重要的是計劃提供$7,500淨機優惠，以及額外加賞、用途多多的25,000易賞錢積分。$7,500淨機優惠可以用來買任何一款iPhone 14系列手機，舉例說：如果用來買256GB iPhone 14 Pro Max，機價只需$2,699。



高用量計劃加送營養師諮詢及身體檢查



都市人最關心身體健康，$598組合計劃就特別附送價值每月$59 的3Care BowtieGo 「營養 See 計劃」，包一對一營養師諮詢八次，亦可透過WhatsApp無限次索取營養師建議，實行「先查詢後開餐」，計劃更包括一次價值$2,400的身體檢查，幫助調整飲食習慣，全面照顧你對健康的需求。

同場加映：守機寶 全面守護手機內外



此外，3香港亦推出自家「守機寶」服務，只需每月$39，便可以擁有三大保障服務，全面保護新手機，包括：

• 爆 Mon 寶：可每年免費更換手機熒幕一次，部份手機型號同時包換熒幕和機背玻璃，每次更有高達$1,000的墊底費。

• 手機網絡保安：以特有程式評估手機被攻擊的機會，識別Wi-Fi連接的安全性，更會傳送可疑程式警告。

• 手機資料轉移服務：將舊手機內的聯絡人、行事曆、相片及影片資料快速安全地轉移至新手機，資料轉移期間並不會儲存任何資料，安全穩妥。



總結



3香港的買機優惠相當吸引，打破上台要用貴月費出機的定律，更有連串配套提供全面保障，今年買機未必要上官網搶了。



查詢：web.three.com.hk/plans/flagship/



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(特約)