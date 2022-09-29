【Twins成員】 鍾欣潼半年激減30磅準備接受新戀情　蔡卓妍透露正籌備明年演唱會

▲ 兩個都係咁靚。

近年重心在內地發展的Twins，昨日（9月28日）一同出席醫學美容品牌活動，亦是她們相隔兩年後終再度在港「合體」。

久未回港的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）狀態大勇，二人接受傳媒訪問時指今次回港除拍攝廣告和雜誌外，亦做了一個與唱歌有關的工作。不過阿嬌指下月將會返回內地，原來她在內地養了兩隻貓，要返去照顧牠們，又笑指再踏入香港機場的感覺既熟悉又陌生。

【減肥大作戰】阿嬌半年激減30磅瘦回全盛期 自揭最新磅數分享減磅要訣

最新影片推介：黃紫恩專訪

阿嬌激減30磅

提到阿嬌愈來愈苗條，原來她花半年時間激減30磅，難怪阿Sa亦打趣表示「係佢10年以來最巔峰狀態」。

阿嬌則認為現時是健康，不需要刻意減，並表示最辛苦是拍節目時的拍檔吳謹言及王心凌不停吃東西：「她們食量很大，自己要好忍得。」

▲ 阿嬌好弗！

阿嬌準備接受新戀情 阿Sa日日與男友視訊

談到現時她狀態那麼好，身邊是否多了追求者，阿嬌透露沒有，並指已有心理準備接受新戀情。

至於二人身在內地多時，阿Sa亦與男友長期分隔兩地，問到她如何維繫感情，阿Sa透露對方有上過內地探她，身旁的阿嬌即踢爆對方日日與男友視訊，非常甜蜜。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

透露明年開演場會

對於明年是二人出道22周年，有傳她們會舉行演唱會，阿Sa和阿嬌承認正在籌劃中，又指公司已經多次入紙申請紅館，不過最終搞不成，並表示如果紅館開不到，都會考慮其他場地，希望明年可以舉行。

另外，早前張致恆（Steven）在內地的一個活動中獻唱首本名曲《死性不改》，因瘋狂走音惹來批評，二人一聽到Steven的名字即時劃清界線，阿嬌表示不答這條問題，阿Sa亦強調不想說和不想提。