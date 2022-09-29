【10月好去處】慈山寺觀音誕開放日　一文看清報名方式【附交通方式】

▲ 慈善寺觀音誕開放日。（網上圖片）

位於大埔的佛教寺院慈山寺，環境清幽，建築宏偉而且莊嚴，不論是否善信，都可以去慈山寺參觀。農曆9月19日是「觀音菩薩出家日」，慈善寺於10月15日及16日一連兩日舉辦「觀音誕開放日暨捐血日」，以電子門票形式工公眾赴寺參學，同沐佛恩。

是次開放日以「慈心相向﹒善願圓成」為題，並配合菩薩圓滿修行之「十大行願」將寺院劃分成十個地點，遍路朝聖，作一心靈療癒之旅；讓朝聖者反觀人生、重新審視內心世界。從中學習以慈愛的心發願，與衆同行，在歡樂喜慶中體驗修行，行動布施。



開放日期間，寺院將同建一日四場之「觀音吉祥法會」並附設供齋，予眾隨喜功德，感受參與法會的平靜與愉悅。復仗此歡喜殊聖的日子，呼籲大衆一同參與寺內捐血活動，救助他人，悲智俱長；以喜悅與奉獻的心，倍添節日的意義！



*開放日活動包括：法會、供水、抄經、祈願、轉經輪、對不起信箱及講座等。



日期及時間：



2022年10月15日 (星期六) ｜上午9時30分至下午5時

2022年10月16日 (星期日) ｜上午9時30分至下午5時



地點：

慈山寺



報名及詳情 :

觀音誕開放日暨捐血日2022

﹒10月15日(星期六)電子門票登記及詳情 - 按此

﹒10月16日(星期日)電子門票登記及詳情 - 按此



觀音吉祥法會

﹒供齋登記及詳情 - 按此

登記注意事項：

登記一經確認，申請人將於一小時內收到確認電郵，內容包括登記編號、開放日日期、登記時段及人數。參加者進寺時必須向工作人員出示確認電郵或登記編號。

登記成功後無法更改登記資料如人數、開放日期及登記時段等。

必須按登記日期及登記時段進寺。

登記人及同行人士必須一同進場，請勿轉發確認電郵及二維碼。

有關參學指引，請按此。

截止登記日期: 2022年10月11日下午5時(額滿即止)



交通安排：

不設泊車安排。

開放日當天備有免費接駁巴士往返太和與慈山寺。候車處地點，請按此。

如自行安排交通，亦需按登記時段進入寺院。

防疫措施：

所有進寺院的參訪人士均需測量體温並佩戴口罩。

所有訪客進入寺院前必須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，敬請提前作好準備。

所有訪客進入寺院必須符合「疫苗通行證」接種要求。持有「紅碼」或「黃碼」之訪客不得進入寺院。

慈山寺交通

慈山寺位置偏遠，但都有多架巴士及小巴來往港鐵大埔墟站至慈山寺。出發前記得查清班次，以免候車太久而錯過預約進場時間。

【1】慈山寺交通—小巴 20B—來往港鐵大埔墟站至洞梓



於洞梓路與普門路交界下車，沿普門路步行約10分鐘即抵達慈山寺。

*小巴約10-20分鐘一班，全程收費$7.8 NR532—來往港鐵大埔墟站至洞梓山莊



於金山花園下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約13分鐘即抵達慈山寺

*小巴約15-30分鐘一班，全程收費$7.8 20C—來往港鐵大埔墟站至大美督



於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺。

*小巴約5-20分鐘一班，全程收費$8.3 20T—來往港鐵大埔墟至慈山寺



於寺院門外下車。

*逢星期一至星期五（公眾假期除外）提供往來港鐵大埔墟站與慈山寺之服務。

*由港鐵大埔墟站開出的班次為:上午9:15、9:45、下午1:15及1:45。

*由慈山寺內迴旋處開出的班次為:上午11:30、下午12:00、12:30、1:00、1:30、3:30、4:00、4:30及5:00。

*單程全票收費$7.8。

【2】慈山寺交通—巴士 75K—來往港鐵大埔墟站至大美督



於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺

*巴士約10-20分鐘一班，全程收費$5.8 275R—來往大埔墟站至新娘潭



於䃟頭角站下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺

*巴士約10-20分鐘一班，全程收費$10.6

*星期日及公眾假期行駛

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