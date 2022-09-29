【食用安全】屯門西冷炒飯驚見牛肉全生　食客腸胃不適怒報食環

▲ 屯門西冷炒飯驚見牛肉全生，食客即扣喉嘔吐仍腸胃不適。

每有新餐廳開張，都會吸引不少人朝聖一番，但若食物質素差，破壞心情之餘還可能導致腸胃不適。有屯門街坊就在光顧一新餐廳時「中伏」，本應煮熟的牛肉竟全生上碟，令事主難以接受。

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事主昨日在「連登討論區」發帖，表示自己在屯門寶怡花園新開張的燒牛扒專門店用餐，叫了一份售價80港元的「櫻花丼西冷」 炒飯，結果發現「中伏」：

食咗一兩塊，唔對路，再撥開d汁，（牛肉）全部生，冇燒過。即刻扣喉吐返出嚟，唔係一定食物中毒。唔知以為食緊他他牛刺身。

根據事主配圖所見，炒飯内含兩三塊「西冷」牛肉，不過色澤深紅帶血，不似淺淺的幾成熟，而仍是新鮮全未煮熟的肉。

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而事主亦即場找來餐廳負責人，要求退款處理；在事後約1小時再表示，腸胃感到不適，已報食環跟進。事主另循whatsapp詢問餐廳經理，對方竟回答「不慎把生牛肉當作熟牛肉」，令事主憤怒表示，涉事餐廳應儘快「關門大吉」，避免更多人受害：

你地可能鐘意食生嘢，我不了！呢間睇返d分店好多劣評，今次當自己中哂坑。食物唔熟係不嬲最致命，唔可以犯錯，小學都知啦。真係快d執咗佢，唔好害人！

網民：隻牛生到𡁻緊草

帖文一出馬上引起大批網民討論，由於涉事餐廳前兩日才新開張，網民紛紛對其全生牛肉表示難以接受。點擊大圖看更多網民評論：

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進食未熟牛扒可感染寄生蟲

内地曾有報道指一名女子因長期食用生醃海鮮及半熟牛扒，身體不久便經常排出一些白色蟲仔，甚至排出長達4.95米的牛帶絛蟲。有醫生指，牛扒只要沒有熟透，就必然有感染寄生蟲的風險，叮囑市民「生食頻率越高，感染概率也就越高」，因此提倡「全熟」飲食。

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責任編輯：羅嘉欣