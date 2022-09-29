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【COLLAR成員】李啟言受傷至今兩個月　SoChing放下一切每天照顧男友阿Mo

娛樂 12:22 2022/09/29

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COLLAR成員蘇芷晴（SoChing）每天到醫院照顧男友李啟言（阿Mo）。

MIRROR演唱會事故發生兩個月，受傷舞者李啟言（阿Mo）仍然需要在醫院接受治療，其女友、COLLAR成員蘇芷晴（SoChing）停下手上的一切工作，每天到醫院探望阿Mo及照顧他。

阿Mo和SoChing一直以來都一起追夢，二人先後參加ViuTV節目《全民造星》及《全民造星IV》，並獲對方陪伴及互相支持。

【COLLAR成員】So Ching穿阿Mo服裝解思念　舞者Wing：負責單位肯出嚟交代未？！

最新影片：黃紫恩專訪

SoChing寫下感受

SoChing於IG限時動態分享感受：

兩個月喇
我望住你
我知道我哋無其他選擇
你一定會好番！
🙏

【COLLAR成員】舞者佩服SoChing堅強照顧阿Mo　感慨一對小情人美好人生被糟蹋

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互相扶持

舞蹈員出身的阿Mo和SoChing過去都在努力追夢，SoChing更於參加《全民造星IV》後獲選為女團COLLAR成員。阿Mo隨了會陪SoChing練舞及排舞外，亦會伴她出席粉絲應援活動，十分貼心！

可是，阿Mo在今年7月28日的MIRROR首個紅館演唱會上因事故受重傷，情況更一度危殆。SoChing事後缺席所有公開活動，全力陪伴及照顧男朋友。阿Mo父親李盛林牧師曾多番感謝SoChing，並稱相信除了神以外，她成為阿Mo的極大支持。

事故發生至今兩個月，SoChing立即放下手上的所有工作，堅持每天到醫院照顧阿Mo，希望在男友低谷時陪伴對方。從近照中可見，SoChing相信是受事件影響以致暴瘦到皮包骨，情況令人心痛。

這次事故牽連甚廣，不但令一對追夢中的小情侶夢想破滅，亦令不少舞者和觀眾的情緒也大受影響。

撰文 : TOPick柴犬出動

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