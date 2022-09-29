【婆媳關係】老爺奶奶罔顧疫情請朋友探1歲孫　新抱硬食長輩指指點點

▲ 老人家係鍾意炫耀孫兒，不過疫情咁嚴重，成日叫朋友嚟探孫，一旦唔好彩惹到BB就唔好啦！

老人家除了愛鍚孫仔孫女外，也愛炫耀有個肥肥白白的乖孫，日前有一位新抱，控訴老爺奶奶罔顧疫情，經常請朋友來探1歲BB，那些長輩對該新抱指指點點，就連BB飲那隻奶粉都要給予意見，令新抱大感無奈，要在網上宣洩情緒。

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前日(27日)，有媽媽在社交平台Dcard發文，主題是「該如何阻止這些人」，該名媽媽表示最近老爺奶奶邀請了很多朋友來探BB，炫耀有個肥嘟嘟、可愛的乖孫，作為新抱的她，心裡極度唔舒服，因為疫情，加上這些長輩們對她指指戳戳，令她非常生氣！

一來是現在疫情，實在不想讓那麼多外人接觸寶寶，二來是來看寶寶的長輩都會一直對寶寶該怎麼養怎麼做比較好，奶粉要喝哪種比較好，最生氣的就是一直對我給寶寶喝的奶粉指指點點！

該媽媽知道自己有過敏體質，為免傳給BB，一早決定不餵母乳，自BB出世後就選擇喝針對過敏性的奶粉，令BB可以安心食用，不過老爺奶奶那些朋友聽到後，卻對她給予很多「意見」，奶奶更在旁幫口說，「就聽聽阿姨建議呀，1歲是該換奶了」，眼見BB養得肥肥白白，但奶奶卻幫外人勸她轉奶，令新抱嬲爆，「這是我兒子啊！我覺得怎麼對他是最好的才最重要吧！」

貼文一出，引起熱議，網友力撐她觀念沒錯，BB體質不穩，自己有過敏體質，真的要好好幫BB預防，「預放甚於治療，這句話不會錯的！」、「超有感，還要覺得已經很體諒我們了，一直搬出他們養過小孩」、「你那種婆婆本人才不營養」，有網友建議樓主反過來要求那個阿姨贊助奶粉，「哎唷阿姨 那個奶粉比較貴啦～如果阿姨要贊助個十箱八箱的～」樓主讚網友這招不錯！

另外，也有身同感受的網友建議樓主應該找老公幫忙解決，「婆婆也是想讓親戚朋友來看，我知道她是想要炫耀孫女很可愛，但當時疫情非常嚴重我完全不能接受，我還沒講話，老公就立刻說不要跟我講這些不可能！婆婆就說沒有啦只是問一下～」樓主聽取網友意見後，堅持自己的選擇外，更決定要好好跟老公溝通一下，希望他也可以當好橋樑的角色，不想再發生。

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編輯:王明芳