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【香港小姐2022】大熱陳瑞菱十強止步網民感可惜　Reina大方回應：繼續堅守初衷

娛樂 12:16 2022/09/29

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《2022香港小姐競選決賽》日前（9月25日）完滿結束，三甲人選順利誕生，冠亞季分別為林鈺洧、許子萱和梁超怡。落選的大熱佳麗陳瑞菱（Reina）參選以來愈選愈勇，在決賽整晚表現令人眼前一亮，可惜大熱倒灶，十強止步。

Reina在問答環節被問到對於將來女性時裝趨勢，她以近年的生活與裝修風格作例子，覺得時裝就是一個循環，認為將來服裝也會走越來越簡約的風格。有網民認為她有遲疑而被扣分，最終落敗。

事隔數天，Reina在社交平台答謝親友及支持自己的粉絲：

感謝家人、朋友同各位網民觀眾，在過去三個月為我注入溫暖、力量🔥令我時刻感受被愛，有勇氣面對每個挑戰💪🏼成為香港小姐十強😚 無論結果如何，其實，在舞台上呈現最真實的自己，就是我在競選過程中最享受的事💎回顧準備期間，即使排練無數次，跌過、錯過，我追求突破自己，幾攰都好一定完成任務！多謝屋企人係參選期間幾夜都好，都煲定湯等我返到屋企飲🙏

多謝每一位喜愛Reina嘅您，希望我嘅真誠繼續為大家帶來快樂💞

參選之後嘅自己，變得更加堅強。面對未來，我會繼續堅守初衷，以經歷同故事勉勵大家熱愛生命，勇敢追夢🌟

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【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】

生命鬥士

Reina參選以來一直傳遞正能量，從不介意展示肚皮上23cm的巨型疤痕。她去年在英國留學期間，發現體內長有一個21厘米長的巨型脂肪腫瘤，其後返港就醫，幸好腫瘤屬良性，切除後已無大礙。

她坦言曾花了一段時間才接受它的存在，但亦因這次手術，令其學會勇敢面對和感恩一切，現在的Reina無懼展露疤痕。

（Instagram圖片）

現年25歲的Reina是一名學霸，於倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業，不止學歷高，家裡環境亦不俗。

據知，其母Karen在香港擁有約20間的美容中心，位於尖沙咀佔地逾6000呎的醫美旗艦店早前開張，Reina更擔任品牌的代言人，在官方網頁做模特兒作生招牌。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

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