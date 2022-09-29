【不用執笠】豪華餅店獲接手翻新後將原址重開　白武士竟是他

▲ 早前不少市民到豪華餅店打卡留念。（Facebook 香港茶餐廳及美食關注組）

屹立九龍城48年的老字號豪華餅店早前指將於10月1日起結業，引發市民傷感。不過，近日傳出豪華餅店已獲接手，這家老字號之後會於原址重開。

豪華餅店1977年開業至今，已屹立九龍城48年，餅店的馳名蛋撻，在高峰期更曾日售3,000件。餅店大部分客人都是熟客，當中包括周潤發。他在餅舖開業的第二年，即1979年已開始來幫襯。店主周太曾向本報表示，發哥除非到外地拍戲，否則會一星期來一至兩次，通常都是早上8、9時，在店主夫婦忙碌時，發哥更曾化身店員幫手賣包。

原定於10月1日停止營業的豪華餅店，竟然有幸得「白武士」拯救？原來豪華餅店將由目前餅廚師傅阿富接手繼續經營，店舖將會有裝修工程，但大翻新之後的重開日期則暫時未公佈。

豪華餅店本來由老闆周氏夫婦主理，不過他們已經年紀老邁，子女亦無意接手，所以之前宣佈下月結業。該店目前只有兩名員工，一個是七旬員工球姐，另一個正是將會接手的餅廚師傅阿富。多年來，豪華的出品都是出自阿富之手，他負責製作所有糕餅蛋撻，已盡得老闆周師傅的真傳，而日後沿用豪華之名，豪華各種包餅種類和味道仍會保留。

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責任編輯：袁澍