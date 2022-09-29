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【罕見病】3歲幼女患罕見病嚴重至無法站立　《RunningMan》HAHA妻崩潰：情願我受罪

娛樂 13:12 2022/09/29

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韓國人氣綜藝節目《Running Man》成員HAHA（河東勳），與歌手太太星（Star、金高恩）育有兩了一女。前日（27日）星在其社交網站透露，年僅3歲的幼女Song早前患上罕見病，一度嚴重到未能站立及走路，夫婦為女兒大感心痛，星更謂：「願代她受罪！」

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HAHA與歌手星於2012年結婚，翌年誕下長子，再分別於2017及2019年誕下次子及幼女，一家五口非常熱鬧。而一直非常恨生女的HAHA，在幼女Song出生後，經常與這位「前世情人」放閃，更被封為「女兒傻瓜」。

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太太星平時亦經常在社交網站更新家庭生活及工作動向，但自從八月中起，星就暫停更新帖文，直到前日她才貼出女兒的照片，並配上長文，透露過去一個月發現愛女確診患上名為「吉巴氏綜合症」的罕見病。

此病又名為「脫髓鞘多發性神經炎」，通常出自免疫系統發生錯誤，對鄰近的神經髓鞘進行攻擊所致，根據香港腦科基金會的資料，病患會出現呼吸困難、神經刺痛及麻痺、心跳血壓不穩、面肌或口咽無力等問題，嚴重者更有可能影響到呼吸功能或癱瘓，甚至導致死亡。

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星在文長文中透露，過去一個月時間因為專心照顧女兒，所以暫停了一切工作，對於幼女生病感到非常心痛和崩潰：「我們家最年輕、最弱小的Song患上了這麼罕見的病，我寧願生病的是我，每晚都祈禱希望能代她受罪。」

她更透露女兒曾一度嚴重到未能站立及走路，但幸好經過治療後，已經幾乎完全康復並出院回家休養，醫生亦表示Song不需要藥物和物理治療，讓她非常感恩。但同時亦讓星想起在兒童病房中，許多患上癌症等的長期病患兒童，希望大家能夠為他們繼續祈禱。

撰文 : TOPick柴犬出動

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