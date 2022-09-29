【乳癌】婦人舌頭潰瘍數周未癒　求醫揭乳癌細胞擴散半年內身亡

▲ 婦人舌頭潰瘍數周未癒，求醫揭乳癌細胞擴散半年內身亡。

乳癌是女性常見的癌症之一，不少病患更因復發病徵不明顯而延遲就醫，致到院治療時亦已為時已晚。台灣有一名曾罹患乳癌的婦人，因頭暈、走路不穩及舌頭有良久不癒的傷口而到醫院求診，醫生為她檢查時，揭發是乳癌細胞轉移到腦部、舌頭導致，婦人半年後最終亦不治而亡。有醫生提醒乳癌復發時往往病徵不多，病人一旦有懷疑，必須儘快求醫。

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據了解，該名50歲的婦人去年曾於高雄市立大同醫院求診，過去曾罹患乳癌第二期，經化療、切除右乳後有定期回醫院覆診，並如常生活上班。不過，幾個月後她卻不時感到頭暈、走路亦不穩，心生奇怪下，於是慌忙到醫院求診，並告知醫生，自己舌上亦有傷口，已數周未癒。醫生於是為婦人詳細檢查，最終發現是乳癌復發，並已轉移到腦部、舌頭。婦人其後留院接受放射治療，但無奈癌細胞已經擴散至腦部、舌頭，更蔓延到肝臟等多處，最終不到半年不治身亡。

事實上，乳癌細胞可經由血液或淋巴循環侵犯其他器官，最容易發生乳癌轉移的器官為骨頭，其次是肝臟、肺臟，接著才是腦部，轉移到舌頭的個案，100例中不到1例。

臨床腫瘤科專科醫生李慧研曾受訪表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化，因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

12個可能出現的乳房病變情形：

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乳癌成因

乳癌成因是甚麼？香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，壓力大是引致乳癌的因素之一，疫情下不少人壓力大增，有可能增加患病或復發機會。根據癌症上資源中心的資料，女性罹患乳癌的風險因素大多與生活方式有關，包括：

缺乏體能活動

飲酒

更年期後肥胖

年齡增長

從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳

較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經

曾患乳癌或卵巢癌

曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌

正接受荷爾蒙補充治療

正服用混合性避孕丸

易誘發乳癌食物+防癌食物

註冊中醫師何慧欣曾在其facebook專頁撰文，分享7種含有雌激素的食物，建議子宮肌瘤及乳腺增生患者應盡量少吃：

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責任編輯：羅嘉欣