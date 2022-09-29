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【日本旅遊】國泰12月起每周加開札幌直航　縱橫遊6天團玩冬日祭每位12,999元起

社會 11:32 2022/09/29

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（縱橫遊圖片）

市民賞雪、滑雪的願意終於有機會實現！國泰重啟飛北海道札幌的直航，今年12月至明年3月，每星期加開最少4班直飛北海道新千歲機場的航班，方便市民前往當地感受落雪氣氛及滑雪。

縱橫遊宣布推出，2個北海道旅行團，包括6天遊覽北海道及札幌小樽，入住2晚風呂酒店，參觀冬日祭典，體驗駕駛雪上電單車，行程亦包括滑雪場，團費每位12,999元起，臨近聖誕節價格提升到15,999元至24,999元不等，4/12、8/12、11/12、22/12、29/12、2023/1/1、8/1已成團。

另一個旅行團則前往北海道及十勝阿寒網走，3晚入住溫泉旅館，參觀被評為米芝蓮3星級景點「摩周湖」、氣勢磅礴的「銀河．流星瀑布」、米芝蓮2星級景點「屈斜路湖」，為日本最大，世界第二大的破火山口湖。1218日起出發增遊野外雪車場；1月19日起出發前往網走大型破冰遊覽船每位13,999元起至最貴25,999起，22/12已成團。立即報名：https：//bit.ly/3fmAup0

航班資料

  • 去程CX580 HKGCTS 0910/1455
  • 回程 CX581 CTSHKG 1605/2055

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記者：陳麗娜

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