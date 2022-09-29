  • 29°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 16:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】涉訛稱國安處人員串謀欺詐　兩警員及1退休漢准保釋11月再訊

社會 11:34 2022/09/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

次被告鄧栩洋。（陳靜儀攝）

2名警員及1名退休人士涉假冒國安處人員，涉向1名人士訛稱獲廣東省國安處的消息指其涉詐騙及將被調查，以串謀欺詐對方結算2間內地公司的交易款項，被控串謀欺詐及假冒公職人員兩罪，案件今（29日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至11月4日再訊，以待控方準備轉介至區域法院文件。被告獲准以1,000元保釋外出，其間不得離港。

被告為李雪輝（58歲，退休人士）、鄧栩洋（30歲，公務員）及莊港偉（46歲，公務員）。

3人同被控1項串謀欺詐罪，指他們於2022年3月27日至4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即向張田同以不誠實虛假地表示3人是香港警務處國家安全處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對張田同展開調查。

首被告李雪輝。（陳靜儀攝）

李雪輝另被控1項假冒公職人員罪，指他在2022年4月1日，在中環麥當勞道豪華閣某樓層假冒公職人員，即香港警務處國家安全處人員。

被告暫毋須答辯，控方申請押後以準備轉介至區域法院文件，不反對被告保釋。主任裁判官羅德泉將案件押後至11月4日再訊，批准被告以1,000元保釋，其間不得離港或接觸控方證人，另須每周往警署報到1次。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【天氣報告】今早有驟雨及狂風雷暴　下周初才漸轉天晴
今日 08:21
【天氣報告】今早有驟雨及狂風雷暴　下周初才漸轉天晴
【藐視法庭】假扮外訪棄保潛逃藐視法庭罪成　許智峯被判囚3年半
今日 10:13
【藐視法庭】假扮外訪棄保潛逃藐視法庭罪成　許智峯被判囚3年半
【日本旅遊】國泰12月起每周加開札幌直航　縱橫遊6天團玩冬日祭每位12,999元起
今日 11:32
【日本旅遊】國泰12月起每周加開札幌直航　縱橫遊6天團玩冬日祭每位12,999元起

你可能感興趣

【天氣報告】今早有驟雨及狂風雷暴　下周初才漸轉天晴
今日 08:21
【天氣報告】今早有驟雨及狂風雷暴　下周初才漸轉天晴
【藐視法庭】假扮外訪棄保潛逃藐視法庭罪成　許智峯被判囚3年半
今日 10:13
【藐視法庭】假扮外訪棄保潛逃藐視法庭罪成　許智峯被判囚3年半
【日本旅遊】國泰12月起每周加開札幌直航　縱橫遊6天團玩冬日祭每位12,999元起
今日 11:32
【日本旅遊】國泰12月起每周加開札幌直航　縱橫遊6天團玩冬日祭每位12,999元起
罪案 國家安全處 警務處 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
13:01 2022/09/28
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰
10:52 2022/09/28
【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
18:10 2022/09/27
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致