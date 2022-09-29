【串謀詐騙】涉訛稱國安處人員串謀欺詐　兩警員及1退休漢准保釋11月再訊

▲ 次被告鄧栩洋。（陳靜儀攝）

2名警員及1名退休人士涉假冒國安處人員，涉向1名人士訛稱獲廣東省國安處的消息指其涉詐騙及將被調查，以串謀欺詐對方結算2間內地公司的交易款項，被控串謀欺詐及假冒公職人員兩罪，案件今（29日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至11月4日再訊，以待控方準備轉介至區域法院文件。被告獲准以1,000元保釋外出，其間不得離港。

被告為李雪輝（58歲，退休人士）、鄧栩洋（30歲，公務員）及莊港偉（46歲，公務員）。

3人同被控1項串謀欺詐罪，指他們於2022年3月27日至4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即向張田同以不誠實虛假地表示3人是香港警務處國家安全處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對張田同展開調查。

▲ 首被告李雪輝。（陳靜儀攝）

李雪輝另被控1項假冒公職人員罪，指他在2022年4月1日，在中環麥當勞道豪華閣某樓層假冒公職人員，即香港警務處國家安全處人員。

被告暫毋須答辯，控方申請押後以準備轉介至區域法院文件，不反對被告保釋。主任裁判官羅德泉將案件押後至11月4日再訊，批准被告以1,000元保釋，其間不得離港或接觸控方證人，另須每周往警署報到1次。

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記者：陳曉欣