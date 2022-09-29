【台灣入境】10月13日起入境改推自主防疫　免隔離、免核酸檢測

▲ （臺灣觀光協會香港辦事處）

台灣衛福部今日（29日）表示，10月13日實施放寬入境人員免居家檢疫，改採7日自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快做快速測試。如自主防疫期間外出，需有2日內的陰性結果。

台灣行政院上午舉行院會，會中衛生福利部陳報「COVID-19疫情現況及開放準備」報告。

衛福部透過新聞稿指出，邊境管制措施第一階段調整將從9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測（即核酸檢測），改以發放4劑快速測試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時做快速測試。

衛福部表示，邊境管制措施第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快速測試劑發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時做快速測試，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

陸港澳人士觀光暫未開放

不過上述入境新政暫未包含以觀光事由赴台的大陸或港澳籍人士，港澳籍人士的落地簽證、網絡簽證亦未開放，後續開放時程仍待台灣政府相關部門公布。

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責任編輯：袁澍