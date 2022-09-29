【文青女神】黃妍從閱讀撫慰心靈孤寂　Cath曾讓父親擔心搵唔到食

▲ 黃妍夥誠品生活合作舉行好書分享。

唱作人黃妍（Cath）自2017年起投身樂壇，一直用創作去觀察世界，因著其清新而富哲理的歌曲，被樂迷封為「文青女神」。向來熱愛閱讀，特別鍾情村上春樹的黃妍，近日藉著宣傳新歌，夥誠品生活合作，由9月30日至10月17日期間舉行好書分享活動，她並為書迷及樂迷揀選了39本書籍作推介。

黃妍去年推出的歌曲《兩個月亮》，創作靈感來自村上春樹《1Q84》；而最近派台的新歌《7月24日大道》，歌名亦是取材自吉田修一的同名小說，由於兩曲都啟發自日本文學作品，因此她跟填詞人王樂儀就想到可以來一次文學加音樂的crossover實驗，在歌曲MV中扮演《1Q84》的主角青豆與天吾，表達由混沌和孤獨到尋回自己的故事。

她亦將會透過在誠品生活（尖沙咀店）的活動，分享心目中的各類好書，除了村上春樹，還有東野圭吾、吉本芭娜娜、幾米、三毛、Neale Donald Walsch、Mitch Albom、周耀輝等中外作者的著作，最特別是在活動期間，樂迷可憑單曲碟內的借書證，借閱是次分享的書籍。

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▲ 黃妍自個性慢熱，其作品也像慢火烹調，需要細味咀嚼。（攝影：Eric）

讀新聞系拓闊眼界

自認是書癡的黃妍，以前去台灣旅行，最愛行二手書店，每次都買一大堆書，結果上機常因超磅要加行李費。而她最記得中學時因看了幾米的《向左走向右走》和《月亮忘記了》，自始開啟了閱讀之門。「那時只覺無論圖畫和文字都很優美，雖然對當中的情感未必很了解，但可以有思索的空間。」

本來讀理科時的她，有感中文水平不好，大學選科時就捨理取文，報讀了樹仁大學新聞系，亦自覺沒有選錯科。「我住屯門，學校則在北角寶馬山，但我不喜歡住宿舍，寧願每日花兩小時坐車上學，期間可以有很多時間看書。當時也看了好多心理書，希望了解自我多一點。」

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她笑言讀書時是好「摺」的學生，除了上堂做功課，既沒有上莊，也沒有參加課餘活動，但大學生活讓她有很多體驗。「新聞系有很多科目，譬如可讀廣告，有機會認識不同地方的創作手法，比起讀理科更能擴闊世界觀和價值觀。」

街演屢被驅趕

黃妍喜歡自彈自唱，讀大學時已經常去街頭表演，是她成為唱作人的起步，而當年的街演也有不少難忘回憶。「最記得是經常被保安驅趕，也聽過好難聽的說話，如說我唱歌是行乞，又要經常跟其他表演者爭位，因為不想跟人爭，後來找了太空館附近的空地，比較少人，亦不能收錢，只當自娛地表演，這些是很難得的經驗，一來可以鍛鍊技術，也訓練如何如何吸引途人，跟觀眾作交流。」

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大學畢業後，黃妍還跑到台灣玩busking，甚至不介意自費演出。「因我經常把唱國語歌的片段放上網，有些台灣小店會邀請我去演出，但很多都付不起旅費和簽證，我就只好不收分文，當作去旅行時順道演出。當然家人會不理解為何要貼錢去表演，但我便視成興趣和鍛鍊。」

為了可以唱歌，當時她同時有一份正職和兼職，以打工的收入作生活費和添置表演樂器。

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獲獎令家人欣慰

然而，正因為她常往台灣演出，除令不少人以為她是台灣歌手，還因此得到唱片公司的留意，2017年被發掘成為歌手出道。圓夢本來是很高興的事，可是另一些煩惱卻是緊接而來，一如村上春樹的主角，迷茫和混沌是循環不息的狀態。

「特別是近年開始多人認識了，隨之而來亦有一些負評，雖然我沒有很上心，但工作團隊就會很為我不值，覺得努力的心機都沒有看見。事實上，有時我也有動搖，是否不應再做太多文藝風作品，而多唱商業化的情歌，最後還是認為要堅定想法，只要努力去裝備好自己，才可以面對現實的落差和更有自信。」Cath剖白。

▲ 熱愛閱讀的她，曾用上幾個通宵去讀村上春樹小說。（攝影：Eric）

努力總會有回報。今年初黃妍奪商台《叱咤樂壇頒獎禮》女歌手銀獎，無疑是一首強心針。「這不止是對我的肯定，還讓自己的團隊知道，原來我們一直堅持走的路並沒有錯。」

得到獎項認同，她說最開心的可能是家人。「爸爸其實一直都很擔心，怕我入行後能否搵到食，我拿獎當晚，他已經致電來恭賀，之後還一家去了慶功。」雖然Cath笑說父親經常揶揄她的歌不好聽，但明白到家人的關心是藏在心裡。

記者：區家歷