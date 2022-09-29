【奪命追魂Call】港女十幾分鐘狂打158次電話叫外賣　無人接聽公審米線店反捱轟

▲ 十幾分鐘狂打158次電話，港女叫外賣無人聽公審米線店一句話反捱轟。

疫情下港人叫外賣已是習以為常，但近日有港女卻因為「打唔通」一間大型連鎖米線店的外賣電話而將事件放上網公審，指自己於短短10幾分鐘內，共打了158次電話，卻仍然無人接聽，結果最終要「勞煩」她要親身到場購買。事件曝光後，隨即引來全城熱議，不少網民大斥女子行為離譜，但亦有網民笑指「係咪又係廣告？」。

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該港女於Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發文，開首便怒斥「我想問點解次次要打百幾個電話，打足十幾分鐘，最後都係打唔通要過去現場買」，並強調「打到我想講粗口」，隨即更分別上載她打了158次電話及每次都是「已取消通話」作結的截圖。由她上載的圖片可見，她致電馬鞍山1間米線店的時間為晚上6時半至近7時之間，平均每分鐘便撥打5至10次電話。

港女公審米線店帖文隨即引來熱議，面對排山倒海的負評，港女亦有所回應指，「已經好克制！」又叫網友「唔該留返啲口德！」，並指「我唔知你哋咩心態！而我心態係我老公揸車返嚟之前我打定電話，然後老公去攞就啱啱好，而呢間係成日7點左右打極都唔通嘅，我唔知有App，打完唔通咪繼續撳！我就係知佢哋得一條線，所以珍惜每分每秒唔想第二個人入咗線，否則我可能要再打多15分鐘！」又反問網友，自己打電話，「請問影響咗你哋邊個？」。

不少網民則繼續批評港女行為瘋狂，「18:34 內打左10次, 平均6秒唔夠就收線再打」、「打咁多次電話係有啲痴」；有網民則反問「係咪又係廣告！」；但亦有網友指事主的確有打電話的自由，「人地愿意打一百個電話又好，二百個電話又好，系佢既自由」、「電話唔通狂打有咩問題」。

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責任編輯：羅嘉欣