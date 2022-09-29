【檐蛇出沒】麵包袋口未封實　驚見四腳蛇爬入偷食【附5招驅趕壁虎方式】

▲ 麵包袋口未封實，市民驚見四腳蛇爬入偷食。

不少人家中都會出現俗稱「四腳蛇」的壁虎（檐蛇），有網民最近就分享，指朋友吃剩麵包後未有封實袋口，過了數小時後發現有壁虎走入袋中，正在食麵包，當場嚇了一跳。據政府資料顯示，壁虎可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上，留下零星污漬，尤其是糞便。若覺得滋擾，也可採取適當驅逐方式，惟一般殺蟲劑對壁虎效用不大。

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據Facebook群組「香港滅蟲關注組」，有網民日前發帖，分享一張壁虎在麵包袋中食麵包的情形，並感嘆「原來四脚蛇都喜歡食麵包」。網民指，自己的朋友買了麵包回家，吃剩一個後沒有封實袋口，結果過了幾小時，發現壁虎正在食麵包：

當堂晴天霹靂嚇了一跳。

▲ （圖片來源：Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

帖文引來網民議論紛紛，有網民留言表示：「佢地乜都食，成日摷垃圾桶搵嘢食」對於發帖者感嘆壁虎「喜歡食麵包」，有網民便回應：「係架，中意的，當然其他都會食，我之前成日聽到膠袋聲。」點擊睇更多留言：

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據食環署防治蟲鼠諮詢組資料，壁虎可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上留下零星的污漬，尤其是糞便，但牠們通常不會咬人，也不算是病媒。而壁虎日常的食物大多是不同種類的小昆蟲，當中包括害蟲，例如螞蟻和蟑螂的卵，因此從公共衞生角度來看，壁虎一般被視為益蟲而非害蟲。

太多壁虎如何處理？

壁虎作為益蟲在家中出現，多數情況下不會被趕走，但若家中出現大量也不是好事，證明家中多「獵物」。若市民覺得家中有壁虎造成滋擾，最重要需保持家居清潔，並採取適當的驅逐方式：

可利用工具（如掃帚）引走。

採用非化學防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件。

填塞裂縫和罅隙。

窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源。

如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒；使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎的效用不大。

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責任編輯：羅嘉欣