【暴躁女友】公主病女友因晚餐發脾氣　突四肢抽搐暈倒揭腦出血

▲ 公主病女友因晚餐暴怒，突四肢抽搐倒地暈倒，求醫揭腦出血。

不少女友都常向男友發脾氣，不過，太常生氣也會傷身。台灣一名年約30歲的女子就因脾氣暴躁，常痛罵男友，一次為了決定「晚餐吃什麼」而與男友爭執，結果竟生氣過頭，女子當場昏倒、四肢抽搐發生癲癇，被醫生判定為腦出血。

最新影片：

台灣神經外科醫師顏君霖在節目《醫師好辣》分享個案，指出有一名年約30歲的女患者，平日有些公主病，只要稍有不順遂，就會對男友發脾氣。某次，2人為決定吃晚餐話題而大吵一頓，結果女子竟突然昏倒、四肢抽搐、癲癇，嚇得男友急忙送女友就醫。

顏君霖表示，女子經檢查後證實有腦出血症狀，令他驚訝且疑惑「女子明明才30多歲，為何會突發腦出血？」再進一步檢查發現，原來女子腦內有「動靜脈畸形」即是血管性腫瘤，如同不定時炸彈。只要情緒波動、血壓高，就容易破裂，需要立即做手術。

學會控制情緒 避免腦中風

由於症狀可能會復發，顏君霖等女患者清醒後，語重心長地勸說「小姐，妳這輩子真的不能再生氣了。」他藉女患者個案，呼籲市民要學會好好控制情緒：

情緒激動時會造成腦壓變化，一般情況下，身體可自行調節，但若到達一定高度，腦部將無法調節。因此，易怒甚至暴怒不僅對心臟不好，還會增加腦中風機會。

5招減低中風風險

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣