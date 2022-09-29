【霎時再感動】陳豪坦言年輕時喜愛夜蒲　醒覺不可浪靠光陰自修演技：努力係唔會白費

▲ 陳豪年輕時爆玩，戒夜蒲庶事業發奮。

TVB為台慶推出多個節目，當中《霎時再感動》搵來多位藝人分享感動的事情，日前播映的一集找來陳豪作分享。

陳豪於2000年代開始在電視圈發跡，這位TVB當家小生大爆年輕時不看重事業，只愛跟朋友夜蒲，反來他猛然覺醒，靠自己努力「自修」演技，終成雙料視帝。

節目中陳豪自言其演藝路看似順利，但他也曾歷迷惘期，阿Mo說：「由迷惘至發奮的人生階段，令我搵到作為演員努力的目標。」

【恩愛夫妻】陳茵媺復出拍新劇《羅密歐與祝英台》 與陳豪相隔10年再次拍拖更收工

▲ 陳豪於《霎時再感動》分享自己的經歷。（影片截圖）

不再浪費光陰

阿Mo在20歲已於澳洲做模特兒，之後被許願發掘入娛圈。1994年，他回流香港參演第一部電影《晚9朝5》，阿mo憶述初做模特兒時有不少拍電影機會，惟年少的他不珍惜：「呢個後生仔當時太後生，不知道甚麼是奮鬥人生，也不懂珍惜機會，只識陪朋友出去蒲，就咁渾渾噩噩過日子，」

其後阿Mo突然醒覺：「他跟自己講，唔可以再畀自己浪費光陰」，之後阿Mo閱讀不少書籍，另外一星期看超過30部電影，努力增值自己，為了練好演技和讀好對白，就拿錄音機錄下自己聲音，聽下當中有無「戲」，另外又不斷用攝錄機拍自己，對住鏡頭練習演技，

▲ 陳豪於《白色強人II》裡飾演醫生李文信。（劇照）

加入大台爆發演技

阿Mo說：「想提升自己演技，有機會時可大展拳腳，」不過之後拍攝電影的機會很少，感心灰意冷，他說：「當時有個前輩跟我講，如果想磨練演技不如入電視台，雖然過了一段很窮的日子，但亦是人生最開心日子，可過著夢想中的生活。」

2000年加入TVB後，阿Mo可說劇接劇，演過《妙手仁心》系列、《金枝慾孽》及《溏心風暴》等，他於節目中說：「冇諗過做開古惑仔可以演一個似模似樣嘅醫生，亦估唔到又可以接觸喜劇，透過喜劇將個種獨特嘅喜劇節奏呈現觀眾面前，」

最後阿mo更勉勵大家：「有人話機會留比有準備的人，我自己曾經錯過好多機會，但我相信喺呢個世界，努力係唔會白費。如果感到心灰意冷嘅時候，學我一樣用行動改變現狀，把握時間好好準備自己，話唔定機會好快就來。」

現年51歲的陳豪年輕時隨家人移民澳洲，大學未畢業便被Esprit起用為男模，之後擔任模特兒工作。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【白色強人II】陳豪爸爸早逝靠媽媽母兼父職養大 阿Ｍo自小跟母親學習中醫

1994年阿Mo回流返港，參與演出三級片《晚九朝五》，當中不少裸露、大膽的激情場口，及後他參演《特警新人類》、《算死草》、《烈火戰車2極速傳說》等電影，大部份演反派角色，直到他接受割除聲帶瘜肉手術，星途才開始改變。

在2000年，阿Mo加入TVB，起初也是演三、四線角色，直至2002年，憑劇集《洛神》裡「曹丕」一角表現非常突出，漸受觀眾注目，隨後，阿Mo憑劇集《絕世好爸》的溫馨搞笑演出，獲得不少劇迷愛戴，開展小生之路，參演《金枝慾孽》、《秀才遇着兵》、《妙手仁心III》等劇。

結果於2007年，阿mo憑《溏心風暴》飾演「得得地」一角獲萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」及「我最喜愛的電視男角色」，成雙料視帝。在2012年更以劇集《天與地》榮獲亞洲電視劇大獎最佳男主角，成為亞洲視帝。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：