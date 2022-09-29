【香港小姐2022】林鈺洧邢慧敏與眾佳麗開狂歡派對　林俊賢心痛女兒被稱性女港姐　

TVB年度盛事《香港小姐競選》決賽圓滿落幕，分別由林鈺洧、許子萱、梁超怡奪得冠、亞、季軍，而邢慧敏和許子萱則獲得友誼小姐和國際親善小姐。

奪冠後的林鈺洧事後接受訪問時曾指父親林俊賢完全不支持她參賽，當時對方更說：「你唔好玩啦」令她更想參賽證明自己。

否認不支持愛女參選

日前林俊賢接受媒體訪問否認不支持女兒參選港姐一事，更指從沒想過對方能成為港姐冠軍，皆因女兒在其心中仍是小朋友。

他續指對於未能回港親自見證女兒奪獎一刻是遺憾，但他表示最重要女兒知道其會支持她所有決定。

▲ 林俊賢表示會支持女兒的任何決定。

心痛女兒受壓

談到早年林鈺洧在節目中自爆性史，更被冠以「性女港姐」稱號，對此林俊賢大表心痛女兒要面對如此大的輿論壓力，但他同時感謝因有這些壓力，令女兒能快速成長。

對於女兒當年的言論，他認為問題不大並指對方沒有大談性經驗，只談交過幾多個男朋友，又指有見過女兒以前的男朋友。

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狂歡派對

另外，日前林鈺洧﹑邢慧敏﹑許子萱以及其他參選佳麗一同為梁家琪慶生，見到她們預備了兩大束鮮花及四大個蛋糕送給壽星女，而且，更見枱上有多支香檳，認真開心，邢慧敏更上載合照，寫上「友誼萬歲」，看來她們經過今次選美後成為好朋友。

在相中所見，除了林鈺洧﹑邢慧敏﹑許子萱及壽星女梁家琪外，還有林曉彤﹑何詩琪﹑張靜婷﹑馮嘉敏﹑何思懿及敖嘉揚等都有現身，不過就未見到早前有傳與許子萱不和的張光怡有份出席，難道真是「有佢無我」？

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