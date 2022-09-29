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【門票優惠】迪士尼推「雙重暢玩」優惠　香港居民最平569元一票可入園兩次

社會 12:13 2022/09/29

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（迪士尼提供）

香港迪士尼推出香港居民尊享$759「雙重暢玩」優惠，一票玩盡萬聖節及聖誕節。即日至2023年1月16日，香港居民尊享「雙重暢玩」優惠，12至64歲的人士$759、3至11歲小童$569便可一票入園兩次，日子任選，更可享商品及美食餐飲優惠，盡情由萬聖節玩到聖誕節。詳情即看【下一頁】

市民可透過WeChat Pay HK及Alipay HK，於香港迪士尼樂園官網使用消費券付款。

額外樂園優惠：

  • 2張電子優惠券於樂園內任何商品店以正價消費淨額滿$300或以上可換領指定禮品1份（價值港幣 $59或以下）
  • 1張電子優惠券於美國小鎮大街小鎮沖印店以正價港幣$168購買8R照片連數碼影像，免費獲取多1張8R照片連數碼影像（只限相同影像）
  • 1張電子優惠券於樂園內指定戶外小食亭購買1個 爆谷桶享港幣$20折扣優惠
  • 1張電子優惠券於樂園內指定戶外小食亭惠顧滿港幣$100或以上（套餐除外）可享港幣$10折扣優惠

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責任編輯：陳麗娜

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