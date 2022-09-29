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【自資院校】都大經JUPAS收生人數按年增15%　下學年新增4個SSSDP課程

社會 12:15 2022/09/29

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都大公布，2022/23學年經JUPAS入讀全日制學位課程的學生人數，較去年增加15%。（資料圖片）

香港都會大學昨日（29日）公布，2022/23學年經大學聯招（JUPAS）入讀全日制學位課程的學生人數，較去年增加15%。都大又說，下學年將增4個「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，合共提供1,255個SSSDP學額。

都大指，面對文憑試考生人數持續下跌，校方在聯招方面的收生人數增加15%，形容情況令人鼓舞，校長林群聲指，反映大學開辦的課程切合學生及社會需要並具競爭力，也顯示大學發展優質教育及豐富學生學習體驗等策略目標，獲社會支持。

另外，教育局早前公佈最新一輪「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助課程，以都大佔最多資助學額，18個課程共涉1,255個學額。都大明年新增4個新SSSDP課程，包括「醫療化驗科學榮譽理學士」、「屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士」、「土木工程榮譽工學士」及「電腦科學榮譽理學士」，當中「醫療化驗科學榮譽理學士」為新開辦的課程，培育醫務化驗師，回應社會對醫療專才的殷切需求。

都大本年度亦設立多項入學獎學金，包括摘星入學獎學金、聯招入學獎學金、運動員入學獎學金和物理治療學課程聯招入學獎學金等，共有103名新生獲頒獎學金。其中一名獲獎學金、護理學（普通科）課程一年級生蔡慶宗認為，都大的護理課程實用性和認受性高，課程內容亦成熟。他又分享大學生活多姿多采，指出校方已舉辦多項協助新生融入及適應大學生活的活動，感到很窩心。

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責任編輯：黃悅晴

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