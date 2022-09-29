【明星育兒】趕住返學仔仔吃早餐周圍走　Coffee瞬間激到崩潰秒變驅魔人

▲ 有時真的很激氣！

小朋友返學分秒必爭，吃早餐、換校服等等，很多事都要快速完成！如果遇到小朋友不合作，真的會令媽媽崩潰！育有3歲仔仔翟德彥(伯伯)的林芊妤（Coffee），昨日(29日)就上載了一條CCTV影片，紀錄她被「伯伯」激到彈起變身驅魔人的一刻！

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影片所見，Coffee準備了早餐，但伯伯無時停，不肯靜靜坐下吃早餐，更不停在廳中周圍走，Coffee叫兩聲就走過來吃一啖，還要Coffee餵，伯伯不合作的態度，還在將食物整落地下，搞到媽媽瞬間崩潰秒變驅魔人，Coffee寫道：

助手叫我一定要將呢條片發揚光大，仲特登幫我整咗第二條片...話說彥彥趕住要返學又突然唔坐低自己食嘢，仲有15分鐘我哋就要出門口佢又未換衫，我又趕住要處理公司啲急事，佢仲要我餵又周圍走再將啲嘢食整係落地下，瞬間崩潰左，好急呀好急呀然後一不小心就變咗驅魔人

▲ Coffee激到瞬間崩潰秒變驅魔人。

不少媽媽看畢片段後，都說找到自己的影子，更讚Coffee好脾氣，「我個3歲女睇完話。。我媽媽都會咁」、「你變身嗰吓呀仔都好興奮喎」、「你咁嘅表現已經係好高EQ同耐性喇！笑住做驅魔人好好脾氣」、「非常欣賞您不會給BB電子奶嘴」。

伯伯現在就讀位於北角嘅蘇浙小學幼兒園。蘇浙幼兒園分別設有本地課程(23班)及國際班（8班)，本地課程以普通話作為主要教學語言，而國際班則為幼稚園至小六學生提供英國制課程，而選讀該幼稚園原因是，Coffee老公想仔仔打學中文基礎。

▲ 伯伯現在就讀位於北角嘅蘇浙小學幼兒園。

學費方面，上、下班全年學費由$41,320至$73,390，而全日班學費約53,770元，小學主要推行活動教學，讓學生通過遊戲、實踐和活動，享受學習的樂趣。錢嘉樂的兩位女兒Alyssa和Kassidy也是該校學生。

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編輯:王明芳