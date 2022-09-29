【餵哺母乳】台女星坐月餵母乳狂吃麻辣食物　致出生3日BB長膿瘡【附飲食貼士】

▲ 台女星楊皓如在餵母乳期間狂吃麻辣食物，致出生3日BB長膿瘡。

產後媽媽邊坐月邊照顧初生BB，很多事項要注意，台灣有節目邀請一眾藝人媽媽分享坐月經歷，其中有位女星想起在第二胎餵哺母乳期間沒有戒口，經常食麻辣食物，影響了吃母乳的BB，令女兒身上長了膿瘡，亦有分享餵哺母乳的辛酸史，引起媽媽共鳴。

綜合台灣傳媒報道，綜藝節目《同學來了》近日邀請了一眾女藝人討論坐月的經歷，是次主題為「千萬別惹坐月子的媽媽！別踩到她們這些地雷」。有位嘉賓是現年44歲的兩孩媽媽楊皓如，索媽楊皓如曾任主播，有「美女記者」之稱，跟老公Michael育有一對子女，大仔現年11歲，細女7歲，有時一家四口會齊齊上節目。

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餵母乳期間食刺激食物影響BB

楊皓如在《同》節目上分享產後媽媽坐月很重要，坐好月子不但能改善產婦體質，對新生嬰兒也有很大的影響，尤其產後飲食更為重要，她在誕下第一胎時有跟足坐月的注意事項，不過第二胎生女兒之後就鬆懈了。

我第一胎坐月子很乖，第二胎就想說坐月子就這樣嘛，我就每天吃麻辣鍋，後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。

▲ 索媽楊皓如在綜藝節目《同學來了》分享生仔坐月的經歷。（影片截圖）

餵哺母乳想給最好的營養予BB，當時楊皓如是餵哺母乳，可是她沒有戒口，吃了刺激性的麻辣食物，導致吃母乳的女兒出生3天身體就長滿膿瘡。

當時看了醫生，楊皓如被醫生嚴厲指責，斥責她餵母奶竟然敢亂食，BB女身上的的毒是媽媽給的。楊皓如立即馬上改善飲食，BB女沒有再生瘡了。

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奶量不多是窮媽媽

此外，楊皓如分享了更多餵哺母乳的經歷，有感產後最難受是泵奶，因為她是奶量不多的「窮媽媽」，每次泵奶泵到懷疑人生，心情有點憂鬱。而最慘痛的是辛苦得來的母乳，卻被家人倒掉。有時候她不在家，老爺奶奶或老公覺得BB哭就要餵奶，會取出放在雪櫃的母乳，加熱給小朋友食，可是BB不吃，他們就直接倒掉，楊皓如得知都很氣憤。她懷疑主要是豬隊友老公倒走的，因為心想奶奶都是女人，不會不知泵母乳的辛苦。

哺乳媽媽飲食貼士

楊皓如坐月天天吃刺激的麻辣食物屬另類例子，而有母乳媽媽主張食得清淡，甚至連海鮮魚類也避免，其實影響了均衡飲食。

依本港衞生署資料，提及哺乳期間要否戒口，指出餵哺母乳的媽媽均衡飲食最為重要，除非媽媽或寶寶對某些食物過敏，一般來說，無須刻意戒口。有些寶寶會因媽媽多吃了濃烈味道和容易產生體味的食物，如洋蔥、咖喱、辛辣類等，會產生不適而啼哭。如有這情況，媽媽可少吃這類食物。若懷疑寶寶對你進食的食物有過敏反應，應諮詢醫生意見。

去年，香港營養學會發表就醫護對預防嬰幼兒過敏措施意見的調查，發現僅半成醫護認同餵哺母乳期間不應戒口。該會指出母乳餵哺能提供最充足而均衡的營養，是預防敏感的最佳方法，懷孕和餵哺母乳期間一般毋須戒口。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生韓錦倫指，魚類等一些蛋白質豐富的食物大都是「高致敏食物」，惟當中營養豐富，且不是人人食都有事，母親餵母乳時保持均衡飲食，吸收多元營養已足夠。

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責任編輯︰顏紫燕