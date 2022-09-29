【工業意外】申訴專員展開主動調查　審研政府對建造業職安健康監管

▲ 申訴專員趙慧賢。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（29日）宣布展開主動調查，審研政府對建造業職業安全及健康的監管。她指，近年建造業工程項目，屢有致命工業意外發生，情況令人憂慮，因此決定展開主動調查。

申訴專員公署引述勞工處資料，指出於2021年共錄得23宗建造業的致命工業意外數目，是近5年新高；致命意外率計為0.218，是所有行業的（即0.043）5倍。為提高職安健法例的罰則，勞工處已於2022年5月向立法會提交《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》。趙慧賢說，雖然政府正着手修訂法例以提升罰則，但她認為更為關鍵的是做好預防工作，避免意外發生。

她指出，將審研政府對職安健的監管，包括有關部門就建築地盤及小型裝修維修工程的巡查及執法、對註冊安全審核員及註冊安全主任的監管、意外事故的跟進、宣傳教育和承建商註冊、規管及競投工務工程事宜，以便有需要時向政府提出改善建議。

公署會向勞工處、屋宇署和發展局展開主動調查，並正蒐集對有關課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於2022年10月31日或之前以書面方式送達申訴專員公署：

地址：香港干諾道中168-200號

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傳真：2882 8149

電郵：complaints@ombudsman.hk

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責任編輯：黃悅晴