【皇室風波】9歲喬治王子被爆扮大牌　與同學吵架靠嚇︰我爸是未來國王

▲ 9歲喬治王子被踢爆在學校扮大牌，與同學吵架時爆出一句︰「我爸是未來國王！」

英國國王查爾斯三世（Charles III）繼位後，長子威廉成為王儲，並獲頒威爾斯親王（Prince of Wales）頭銜，而9歲的威廉長子喬治王子（Prince George）則成皇室第二順位繼承人。不過，喬治王子被踢爆年紀小小已在學校耍大牌，與同學吵架時竟爆出一句︰「我爸是未來國王！」

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據美國《紐約郵報》（New York Post）報道，皇室作家Katie Nicholl在即將出版的新書《新皇室：伊利沙伯女王的遺產與王位的未來》（The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown）中提到，威廉王儲與凱特王妃的9歲長子喬治王子已清楚知道自己的皇室身分，他曾經在學校與同學吵架時，竟使出殺手鐧爆出一句︰

我爸是未來國王，你最好小心一點！

▲ 威廉和凱特應該想不到大仔喬治（左）會在學校耍大牌。（法新社）

盼子女在「正常家庭」成長

Katie Nicholl在書中直言，喬治王子也了解到自己有朝一日將成為英國國王，但威廉與凱特都不想3名孩子過早承受壓力，尤其是喬治王子，威廉夫婦希望孩子先接受「正常的家庭教育」，待時機適當，再討論他們未來的皇室工作與職責。

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威廉疑不滿從小被灌輸王室使命

而皇室傳記作家Robert Lacey在其著作《兄弟戰爭》（Battle of Brothers）中也曾提及，威廉夫婦在喬治王子7歲生日後，才逐步告知他的皇室身分，因威廉不滿自己從小被灌輸皇室使命，故希望盡量推遲兒子要面對皇室義務與職責的時間，讓兒子在「正常家庭」成長。

▲ 威廉3子女是皇室的順位繼承人。（IG圖片）

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責任編輯︰王明芳