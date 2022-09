【皇室風波】9歲喬治王子被爆扮大牌　與同學吵架靠嚇︰我爸是未來國王

▲ 9歲喬治王子被踢爆在學校扮大牌,與同學吵架時爆出一句︰「我爸是未來國王!」

英國國王查爾斯三世(Charles III)繼位後,長子威廉成為王儲,並獲頒威爾斯親王(Prince of Wales)頭銜,而9歲的威廉長子喬治王子(Prince George)則成皇室第二順位繼承人。不過,喬治王子被踢爆年紀小小已在學校耍大牌,與同學吵架時竟爆出一句︰「我爸是未來國王!」

據美國《紐約郵報》(New York Post)報道,皇室作家Katie Nicholl在即將出版的新書《新皇室:伊利沙伯女王的遺產與王位的未來》(The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown)中提到,威廉王儲與凱特王妃的9歲長子喬治王子已清楚知道自己的皇室身分,他曾經在學校與同學吵架時,竟使出殺手鐧爆出一句︰

我爸是未來國王,你最好小心一點!

▲ 威廉和凱特應該想不到大仔喬治(左)會在學校耍大牌。(法新社)

盼子女在「正常家庭」成長

Katie Nicholl在書中直言,喬治王子也了解到自己有朝一日將成為英國國王,但威廉與凱特都不想3名孩子過早承受壓力,尤其是喬治王子,威廉夫婦希望孩子先接受「正常的家庭教育」,待時機適當,再討論他們未來的皇室工作與職責。

威廉疑不滿從小被灌輸王室使命

而皇室傳記作家Robert Lacey在其著作《兄弟戰爭》(Battle of Brothers)中也曾提及,威廉夫婦在喬治王子7歲生日後,才逐步告知他的皇室身分,因威廉不滿自己從小被灌輸皇室使命,故希望盡量推遲兒子要面對皇室義務與職責的時間,讓兒子在「正常家庭」成長。

▲ 威廉3子女是皇室的順位繼承人。(IG圖片)

