【新冠疫苗】4個新冠疫苗接種站明啟用　黃大仙廣場下月中增設接種站

▲ 4個新冠疫苗接種站明日（30日）啓用。（資料圖片）

4個新冠疫苗接種站明日（30日）啓用，分別位於荔枝角公園、屯門置樂花園、鰂魚涌康怡廣場辦公大樓和中環雪廠街，將為市民接種科興疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵提醒，未接種疫苗的長者，或到期接種下一劑疫苗的人士應盡快接種疫苗。

其中荔枝角公園社區疫苗接種站由兩個貨櫃組成，另外3個則為私家診所新冠疫苗接種站。政府亦將於10月12日起在黃大仙廣場設立社區疫苗接種站，為市民提供科興和復必泰疫苗接種服務，有關網上預約服務由10月7日上午9時開始。市民可以透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站的預約系統預約服務。60歲或以上市民可即場索取「即日籌」免預約接種。

楊何蓓茵今（29日）到荔枝角公園社區疫苗接種站視察，她提醒未接種疫苗的長者，或到期接種下一劑疫苗的人士盡快接種，而家長亦應盡快帶年幼子女前往接種疫苗，不要因為確診數字下降而輕視接種疫苗的重要性，必須在冬季到臨前做好準備。

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責任編輯：黃悅晴