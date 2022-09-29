  • 29°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 15:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】4個新冠疫苗接種站明啟用　黃大仙廣場下月中增設接種站

社會 13:59 2022/09/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

4個新冠疫苗接種站明日（30日）啓用。（資料圖片）

4個新冠疫苗接種站明日（30日）啓用，分別位於荔枝角公園、屯門置樂花園、鰂魚涌康怡廣場辦公大樓和中環雪廠街，將為市民接種科興疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵提醒，未接種疫苗的長者，或到期接種下一劑疫苗的人士應盡快接種疫苗。

其中荔枝角公園社區疫苗接種站由兩個貨櫃組成，另外3個則為私家診所新冠疫苗接種站。政府亦將於10月12日起在黃大仙廣場設立社區疫苗接種站，為市民提供科興和復必泰疫苗接種服務，有關網上預約服務由10月7日上午9時開始。市民可以透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站的預約系統預約服務。60歲或以上市民可即場索取「即日籌」免預約接種。

楊何蓓茵今（29日）到荔枝角公園社區疫苗接種站視察，她提醒未接種疫苗的長者，或到期接種下一劑疫苗的人士盡快接種，而家長亦應盡快帶年幼子女前往接種疫苗，不要因為確診數字下降而輕視接種疫苗的重要性，必須在冬季到臨前做好準備。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

 

相關文章

【病房探訪】醫管局：盡快放寬更多病房探訪安排　仍需48小時內核酸陰性證明
今日 09:50
【病房探訪】醫管局：盡快放寬更多病房探訪安排　仍需48小時內核酸陰性證明
【台灣入境】10月13日起入境改推自主防疫　免隔離、免核酸檢測
今日 11:34
【台灣入境】10月13日起入境改推自主防疫　免隔離、免核酸檢測
【幼童面部肌肉無力】楊何蓓茵稱只屬非常個別事件　籲家長勿因此不帶子女打針
今日 13:34
【幼童面部肌肉無力】楊何蓓茵稱只屬非常個別事件　籲家長勿因此不帶子女打針

你可能感興趣

【病房探訪】醫管局：盡快放寬更多病房探訪安排　仍需48小時內核酸陰性證明
今日 09:50
【病房探訪】醫管局：盡快放寬更多病房探訪安排　仍需48小時內核酸陰性證明
【台灣入境】10月13日起入境改推自主防疫　免隔離、免核酸檢測
今日 11:34
【台灣入境】10月13日起入境改推自主防疫　免隔離、免核酸檢測
【幼童面部肌肉無力】楊何蓓茵稱只屬非常個別事件　籲家長勿因此不帶子女打針
今日 13:34
【幼童面部肌肉無力】楊何蓓茵稱只屬非常個別事件　籲家長勿因此不帶子女打針
新冠肺炎疫情 疫情 楊何蓓茵 科興 疫苗 BioNTech 康怡廣場 Kornhill Plaza 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載