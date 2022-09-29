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【疏忽照顧】5歲女童疑被燙傷後未獲求醫　前男警與女友否認虐兒明年開審

社會 13:09 2022/09/29

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前男警與女友同被控1項看管兒童的人忽略兒童罪。案件今（29日）於區域法院提堂。（資料圖片）

47歲前男警涉於女友所生5歲女兒被熱水燙傷後，未有帶她求醫或作適當處理，前男警與女友同被控1項看管兒童的人忽略兒童罪。案件今（29日）於區域法院提堂，兩人擬否認控罪，案件排期於2023年9月19日開審，預計審訊6天，屆時將以英文審訊。前男警沒有保釋申請，須還押候審，其女友准以800元保釋候審。

被告為F.S.L（47歲，前男警），W.N.M（32歲，女），同被控1項看管兒童的人忽略兒童罪。控罪指，兩名被告於2020年5月底某日至7月6日期間，在北角某單位身為超過16歲而對一名5歲大女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害，即沒有向X提供足夠或適當的醫療。

代表律師於庭上表示兩名被告均擬否認控罪，男被告未有保釋申請，女被告則提出以原有條件擔保。

控方不反對保釋申請，並指本案證人主要涉及1名兒童、2名警員及2名為醫生的專家證人。法官將案件排期於2023年8月4日作審前覆核，預計於2023年9月19日開審，審期為6天，屆時將以英文審訊。女被告准以800元保釋，男被告則還押候審。

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記者：梁錦麟

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