【食用安全】夫婦燉排骨常加1物同患肝癌　專家教4招排解黃麴毒素

▲ 夫婦燉排骨常加1物同患肝癌，食物含黃麴毒素可致癌 ，專家教4招飲食貼士助排毒。

飲食不留心恐致癌。内地一對年輕夫婦經常燉煮排骨湯，並會加入花椒調味，但由於花椒保存不當發霉，產生致癌物「黃麴毒素」，夫婦長期食用下，導致雙雙患上肝癌。台灣有專家分享如何避開黃麴毒素，以及排毒護肝貼士。

林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈在網路節目《明欣醫聊室》指出，「黃麴毒素」被世界衛生組織列為一級致癌物質，非常耐熱，一般烹調的溫度難以令毒素減低，若長期在人體積聚，會傷害肝臟，增加患肝癌風險。

譚敦慈列出了3個飲食原則，避免將黃麴毒素食落肚：

1.吃新鮮的食物，盡量不吃發霉或經發酵的食物，例如鹹菜等。

2.豆類、乾貨或麵粉等食物，一旦未吃完，記得放進雪櫃。在12°C以下的環境，食物即使發霉，也不會分泌黃麴毒素。

3.降低水分、保持通風。

她分享個人經驗指，平時吃帶殼花生時會特別專心，假如其中一邊花生仁變黑，則代表整顆都不能吃。

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同場加映，隔夜菜致癌風險：

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另外，她亦指出，黃麴毒素的「最佳解毒劑」是深綠色蔬菜，可以減少近六成的毒性，又分享4個排毒貼士：

1.喝足夠的白開水，少喝飲料

2.多吃綠色、白色的蔬菜。深綠色蔬菜是黃麴毒素的解毒劑，能幫助代謝黃麴毒素，白色十字花科蔬菜則有助於預防肺癌。

3.多吃全穀類、高纖維的食物，可以幫助排毒。

4.吃無糖乳酪，有研究顯示乳酪可以減少近三成的大腸癌風險，有助代謝有毒物質。

保鮮盒膠邊3日不洗霉菌激增10萬倍

飯盒的防漏膠邊是孳生霉菌的溫床，不少人都沒有將盒蓋膠邊拆出來清洗的習慣。兒科專科醫生洪之韻曾指出，若發現家中的膠器皿發霉，即代表家中不通風。若發現器皿出現白色黏性液性，就要小心，因為這是霉菌出現的先兆。

要有效消滅霉菌，她建議將器皿分拆，再用1：99的漂白水清洗，並拭擦表面，然後抹乾放在通風地方。

霉菌依附在膠質表面時，只用水不能沖走，即使用蒸汽消毒，膠面仍會有殘餘霉菌，需擦走才可以。

建議清洗方法：

經常用刀或尖利工具挖出飯盒或水樽膠邊清洗，有需要時用牙刷擦淨，完全風乾後才置回膠條

若膠條出現頑固污漬，可用梳打粉溝水，用牙刷擦走或浸一晚

若已出現霉點，可以稀釋漂白水浸洗，但最後必須用洗水洗淨，確保無殘留

用保鮮紙分隔飯盒和蓋，減少飯餸汁滲入膠邊的機會

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責任編輯：羅嘉欣