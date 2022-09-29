【中一報名】直資女校協恩中學10月接受申請　10月15日辦中一入學講座及學生體驗活動

▲ 直資女校協恩中學10月接受中一入學申請。（經濟日報資料圖片）

直資女校協恩中學是九龍城區的傳統名校，學生在公開考試成績優異，繼2014年中學文憑試（DSE）誕生一名超級狀元後，今年再出產一名超級狀元。協恩中學將於10月接受中一入學申請，並於10月15日舉辦實體的入學講座及學生體驗活動。

1936年創校的協恩中學名人校友輩出，如前英華小學校長林浣心、前政治助理莫宜端、乒乓球運動員杜凱琹。而演藝界的舊生包括電視廣播有限公司助理總經理樂易玲、佘詩曼、鄧萃雯、陳淑蘭、鄭融、鄧卓殷等。

協恩中學以英文為主要教學語言，除了兩文三語，學生亦可以學習日文、法文或西班牙語。學校推行6年啟導式生命輔導計劃——「師友計劃」，每名中一生均會被安排給一名導師從旁輔導至畢業，定期進行個別會晤，讓學生在導師引領幫助下建立及實現成長目標。

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實體入學講座

協恩中一入學講座及學生體驗活動於10月15日上午10時至中午12時舉行，由於疫情關係，校方只接受一名家長陪同一名小六學生進場。有興趣的家長可於10月3日至8日報名，報名連結於10月3日在學校網頁及facebook發布。未能成功報名者將獲發連結，於10月16日起觀看講座錄影。

此外，該校提供180個中一學額，由10月15日至28日接受中一入學申請，報名連結於10月3日在學校網頁及facebook發布。至於首輪面試將於11月19日舉行。

設有兩輪面試

按往年經驗，該校設有兩輪面試，所有申請人均獲首輪面試機會。收生準則為面試表現30%、學業成績30%、課外活動表現及獎項 20%、操行/態度 20%。該校2022-23年學度中一學費為$36,810。

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責任編輯︰駱秀玲