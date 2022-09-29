【揚威海外】盧煜明無創產前檢測技術奪「美國諾貝爾獎」　冀中港放寬政策助科學家北上發展

▲ 盧煜明無創產前檢測技術奪「美國諾貝爾獎」，冀中港放寬政策助科學家北上發展。（陳靜儀攝）

中大醫學院教授盧煜明今日（29日）獲頒有超過75年歷史兼被譽為「美國最高榮譽生物醫學科學獎」的「拉斯克獎──臨床醫學研究」，以表揚盧煜明憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法的革命性貢獻，並為分子診斷學的發展奠下重要基石。

盧煜明在美國越洋接受訪問指，很榮幸與數名求學時期的偶像齊名，奪得「拉斯克獎」，對於下一步會否成為諾貝爾獎得獎者感平常心，作為科學家會專注做好研究，冀本地科學家聲名大噪，吸引年輕人投身科創行業。不過，他認為現時本港科學家在內地研究時遇瓶頸，在香港收集的樣本不能進入內地，要重新在內地建立實驗室，加上在本港申請專利的研究不能直接在內地註冊，期望港府可與內地政府商討放寬政策，方便科學家於大灣區進行科研工作。

「拉斯克獎」素有「美國的諾貝爾獎」之美譽，是美國最具聲望的生物醫學獎項，也是醫學界僅次於諾貝爾獎的一項大獎。

此獎項成立75年多以來，盧煜明是第五名獲獎的華人。之前的華人得獎者分別是1962年獲獎的教授李卓皓、1972年的教授李敏求、1991年的「基因診斷之父」教授簡悅威及2011年的教授屠呦呦。其中，盧煜明是繼2015年諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦以外，唯一以中國為研究基地的「拉斯克獎」得獎者。至今有95 位「拉斯克獎」得主獲頒諾貝爾獎，比例佔25% ，單是過去4年諾貝爾得獎者中就有7位科學家曾獲「拉斯克獎」。

盧煜明曾接受本網訪問，指投身醫學界受其精神科醫生的父親影響，大學時期在婦產科實習時，啟發無創產檢構思，發現可從孕婦血液找出胎兒細胞，強調視香港為家冀培育繼承人。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜