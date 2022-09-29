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【幼童面部肌肉無力】楊何蓓茵稱只屬非常個別事件　籲家長勿因此不帶子女打針

社會 13:34 2022/09/29

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

兩名兩歲幼童接種科興疫苗後出現面部肌肉無力。公務員事務局局長楊何蓓茵今（29日）相信只屬非常個別事件，引述兒科醫生指小朋友完全康復機會很高，呼籲家長不要因個別事件而不帶子女接種疫苗。

楊何蓓茵引述兒科醫生指，小朋友接種其他種類的疫苗，都有機會出現面部肌肉無力，而完全康復的機會很高。她說，今次兩位兒童的情況均穩定，相信只是非常個別事件。楊何蓓茵又指，如兒童不接種疫苗，感染新冠病毒後有機會誘發重症，過去數周亦出現兒童染疫後有腦炎、嘶哮症等，雖然出現個別事件，但有關兒童情況不嚴重，希望家長不要因此不帶小朋友打針：「希望父母唔好拎小朋友健康搏一搏。」

楊何蓓茵又說，80歲以上長者、3歲以下小朋友的接種率仍不理想，當局會繼續以各種形式加強宣傳，鼓勵接種。

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責任編輯：黃悅晴

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