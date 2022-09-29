【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU

▲ 女兒$3300淘寶充電器給退休父母，家中突然爆炸，父母嚴重燒傷入院。

網購電器要小心，內地一名孝順女考慮到父母退休後的需要，日前在網購平台「淘寶」，花費人民幣2,999元（約港幣3,300元）買入一款戶外流動充電器。未料在家中充電期間卻突然兩度爆炸，導致夫婦嚴重燒傷入院ICU，需花費龐大醫療費，目前傷者女兒正在追討責任。

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綜合內地媒體報道，來自天津的一名時姓女子，考慮到她的父親今年7月底退休後，準備與媽媽自駕遊。為了方便患有糖尿病的父親出行，可使用車內雪櫃冷藏胰島素，時姓女子特意在「淘寶」購入「品晟旗艦店」一部容量為65萬mAh、功率為1,500W的大型「戶外移動電源」（流動充電器），並在8月9日收貨。

直到8月中旬，夫婦倆帶著該款充電器前往東北自駕遊。然而兩星期後，夫婦回家後發現電量全滿的充電器，在關閉電源後仍會減少電量，因此丈夫在9月6日曾聯絡售後服務員，對方指示可以再為移動充電器充電，觀察兩天再確定是否漏電。

然而在充電3、4個小時後，充電器突然爆炸。當時夫婦躺在梳化上看電視，原意是為了看顧充電情形，當第一次爆炸出現後，夫婦隨即準備逃走，惟充電器卻再度爆炸，導致二人全身多處2級及3級燒傷，目前正在南開大學附屬醫院重症燒傷科監護室留醫。

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時姓女子事後聯絡經營「品晟旗艦店」的「深圳市品優能科技有限公司」，惟對方表示只是「代發」產品，爆炸問題要找生產商解決。而「品晟旗艦店」現已下架所有商品，並顯示「店舖終止經營公告」，稱擬於10月25日「自主終止經營」。

時姓女子隨後也聯絡到涉事生產商「鵬之欣公司」，職員表示公司自去年開始生產戶外移動電源，承認涉事產品是由他們組裝生產，但就指產品標籤是由買家貼上。對於爆炸事故，該公司指採購的電芯和產品都有質量檢測報告，目前公司已將同批次產品交給相關部門進行質檢，並提出賠償人民幣40萬元（約港幣43萬元）。

時姓女子表示，截至上周四，父母的醫療費用已花近百萬元人民幣，相信日後治療費會不斷增加，擔心如循法律途徑追討，積蓄未能支撐到賠償出來，目前已向監管部門投訴。

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責任編輯：羅嘉欣