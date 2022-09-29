【女神級視后】李佳芯激罕親解與前度分手原因　Ali陳炳銓保持聯繫：第二種方式做朋友

▲ 李佳芯於節目裡親解分手原因。

李佳芯（Ali）去年5月時宣布與陳炳銓結束7年情，當時Ali自揭兩人對於婚事有差異致分手收場，於今晚播映的J2節目《仨心友行3》裡，李佳芯罕談分手真相外，更自爆跟前度「再見亦是朋友」，她說：「好感恩用第二種方式同佢做朋友。」

由黎諾懿監製及主持的一連8集《仨心友行3》，今晚（9月29日）及明晚（9月30日）連續於J2台播出最後兩集。昨晚（9月28日）一集，李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）討論感情話題。

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▲ 李佳芯直言唔多人追求。

Ali不懂撒嬌

女神Ali自言直率、講嘢冇尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動，故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘，亦從不覺自己多人追。

Ali說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我我都會成日黐住佢，一唔鍾意嗰啲就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚畀誤會人。」

她又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得』，佢可能已經好開心。」

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再見亦是朋友

承接上集，今晚一集邀得袁偉豪與三女繼續大談感情事，Ali鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。她坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係相處時間變長令問題浮面及必須正視。

Ali續指與前男友自2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今更仍保持聯絡：「我好感恩用咗第二種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情……」

在之前集數曾自揭Long D之戀「告吹」的Mayanne，則再補充指戀情告吹與「耐性」有關，並直指甩拖後終日以淚洗面、情緒極浮動︰「夜晚瞓瞓吓會自己流眼淚，成塊面濕晒。」節目尾聲，Mayanne更真情流露講到喊。

▲ 李佳芯曾跟陳炳銓拍拖七年。

用工作療情傷

李佳芯（Ali）跟陳炳銓拍拖7年，兩人發展到於西貢獨立屋同居，及至2020年傳兩人分手，Ali搬離西貢愛巢，當時媒體向她求證分手一事，Ali以方便拍劇為理由才搬屋，當時她說：「我們一直是好朋友，找個大家舒服方式相處和成長。」

直至去年5月，Ali公開承認跟陳炳銓已分手，她表示拍攝《智能愛人》期間分手，她以工作療情傷，待劇集拍完她仍未走出情傷，一直躲在家裡。

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說到分手因由，她解釋2018年奪得視后，當時她想計畫結婚，可惜雙方步伐不一致未能成事，她曾直言：「我很想，但他未準備好。」

Ali回復單身之後，去年即被傳媒影到與「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，二人由此傳出緋聞，不過Ali即作澄清，並劃清界線表明與對方沒發展可能。

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