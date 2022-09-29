【打擊走私】涉購買大批六合彩電腦飛走私　一對夫婦今被捕

▲ 海關今早（29日）於荃灣拘捕一對涉案夫婦。

海關早前破獲首宗涉六合彩彩票的走私案件，涉約16,000張六合彩電腦飛，投注額約33萬，當中600張彩票中獎，涉約7萬獎金。海關今早（29日）於荃灣拘捕一對涉案夫婦，涉在荃灣2個投注站購入大批六合彩電腦飛。

海關早前在香港西部水域偵破一宗內河船走私案件，檢獲約1,000萬元走私貨物，當中包括六合彩電腦飛。海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富指，由於案件涉及的投注額巨大，財富調查課主動介入及聯絡香港賽馬會，經跟進調查及翻看大量閉路電視後，鎖定一名48歲本地女子及其丈夫，並於今早展開拘捕行動。行動中亦檢獲一批銀行文件、船務文件、電話及28萬元現金。

黃貞富說，調查現涉案女子於開彩前1日，在荃灣2個馬會投注站以每注20元購入大批六合彩電腦飛。他說，仍在調查被捕人為何將巨額投注分散於多張電腦飛內及混雜走私貨物當中，已凍結被捕人100萬元懷疑犯罪得益，亦正調追查走私活動背後是否有集團操控，不排除稍後會有更多人被捕。



海關重申，任何人輸入未列載貨清單即屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。而任何人處理可從公訴罪行得益即洗黑錢即屬違法，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。市民可致電海關熱線25456182舉報走私活動。

▲ 海關今早（29日）於荃灣拘捕一對涉案夫婦。

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記者：黃傑偉