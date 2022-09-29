【夫妻關係】丈夫不做家務不湊小朋友　妻子提5點要求「獎勵」3天1次房事

▲ 會唔會丈夫做完所有條件，都冇心情甜蜜了！

要維繫一段婚姻，就不能那麼多計較！台灣一名人妻在「靠北婚姻2.0」發文，表示丈夫每個月薪水上繳，只留5,000元（約1,200港元）的生活費，為了讓她有安全感，但她覺得這樣都不夠，因為老公不會幫忙做家務，又不會照顧小孩，她要返工、做家務及照顧小孩，令她非常疲累，所以當老公向她求歡時，她表示根本沒有感覺！

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人妻表示，老公每晚都可以一覺瞓天光，而她就要起床餵奶換尿片，「我這麼忙這麼累還睡不飽，根本沒欲望。」她因此提出了5點要求，首先要老公回家後立刻主動做完全部家務，再幫小孩洗澡、餵奶和換尿片，最後在節日及她生日時送手袋、去餐廳吃浪漫大餐等。

人妻在文中表示，只要她能放鬆心情，感到快樂，這樣她才會答應老公的求愛，「心情好才能答應你的要求，到時3天做1次也不是不行，只要你表現好可以3天做1次。」

而貼文令不少網友覺得人妻太計較「那麼多計較，偏偏跳入婚姻的墳墓」、「有病要看醫生喔」、「只能說婚姻生活要長久，真的要互相體諒互相包容互相扶持才能長長久久！」、「只要表現好，天天做都行，三天一次沒有說服力。」

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編輯:王明芳