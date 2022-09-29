【癌症篩查】大腸癌篩查參與率僅達2成　楊永強倡私營醫療提供支援 

▲ 大腸癌篩查參與率僅達2成，楊永強倡私營醫療提供支援。（陳靜儀攝）

香港每4名男性及每5名女性中，便有1人於75歲前患癌。惟中大調查發現，逾6成受訪者從未進行癌症篩查，7成受訪者不認識本港「三大癌症」，反映市民普遍對癌症認識不足。

根據食衞局《香港癌症策略2019》，在2009至2019年期間，新癌症個案數目急升35%，料到2030年，將進一步增加35%。而據香港癌症資料統計中心2021年統計，香港每4名男性及每5名女性中，便有1人於75歲前患癌，情況不容忽視。

有見及此，友邦香港早前委託中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院體系及政策研究所，整理國際文獻及就香港癌症現況進行獨立研究。調查發現，逾6成受訪者從未進行癌症篩查，翻查本港2020年各項癌症篩查參與率，本港三大癌症之一的大腸癌僅達21%。

香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長楊永強解釋，本港癌症篩查需要收費，如大腸癌篩查最高可收費1,000元，加上篩查過程或令人不適，而亦有人諱疾忌醫，不願主動進行癌症篩查。

調查亦發現，逾8成市民認為政府資助或保險保障能有效鼓勵主動癌症篩查。楊永強表示，因應公營醫療用於癌症病患上的資源不足，未能做到免費篩查，私營醫療及企業可參與其中提供支援。他又指病人一般對熟悉醫生更為信任，更願意聽從他們的意見進行癌症篩查，建議政府可加強對私營醫療的教育，讓病人更樂於接受癌症篩查，一旦確診可及早治療。

楊永強又表示，4成癌症可被預防，建議市民保持健康生活方式，減少吸煙、飲酒，多做運動。

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記者：黃穎津