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【政總非禮】涉政總非禮女同事　男監督主任辯稱只持手機答事主提問

社會 14:20 2022/09/29

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被告吳景華。（資料圖片）

六旬食衞局(現稱醫務衞生局)男監督主任涉於1月初，在金鐘政總會議廳等候前食衛局局長陳肇始訓示期間，涉以手踭按壓前女下屬左胸，再由上而下轉一圈。事主翌日向女上司投訴後報案，涉案監督主任否認1項非禮罪，今（29日）於東區裁判法院續審。被告自辯指，事發時身後的事主問及他關於感染控制的問題，他遂轉身解答，過程中被告手持手機參考資料解釋，有時則雙手垂下放在腹前，否認曾碰到事主的胸部。

被告吳景華（62歲），報稱任職食物及衞生局監督主任，被控1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2022年1月4日，在金鐘添美道2號政府總部地下會議廳非禮女子X。

被告今自辯指，案發時等候時任食物及衞生局局長陳肇始訓示前，事主X站在他的後方約1呎距離，雙方接觸不到對方衣物。被告指，其間X不斷問及他關於感染控制的問題，被告因覺與X的距離太遠，不欲大聲說話，「唯有企埋少少細聲啲講」。

被告續指，在解答X的約3分鐘時間內，一度手持手機參閱資料解釋，有時則雙手垂下放腹前。被告否認曾按壓X的胸部，亦因為沒有碰到X，故對方也沒有揈開他。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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罪案 環境衞生 醫務衞生局 東區 記者 陳肇始 食物及衞生局

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