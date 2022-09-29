【抗疫措施】房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至年底　料少收約3.52億元租金

▲ 房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至年底，料少收約3.52億元租金。（資料圖片）

房委會商業樓宇小組委員會今日（29日）通過再度延長房委會向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人和商用車輛月租戶提供的75%租金寬減，為期3個月，由2022年10月1日至12月31日，以配合政府延長租金寬減的措施，今次延長租金寬減3個月的措施估計會令房委會少收約3.52億元租金。

委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶／暫准證持有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租金寬免。

是次延長租金寬減措施估計可惠及房委會轄下約8,500個非住宅租戶／暫准證持有人，包括約2,600個零售租戶／暫准證持有人、約1,380個工廠大廈單位租戶／暫准證持有人、約80個廣告牌的租戶／暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶／暫准證持有人和約4,400個停車場使用者。



房委會由2019年10月1日至2022年12月31日共39個月期間，因向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為40億元。

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責任編輯：李榮忠